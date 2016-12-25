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İşte Başbakan'ın bahsettiği Giresunlu kardeşler!

Başbakan Binali Yıldırım'ın '500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde bahsettiği Giresunlu belli oldu. "Almanya’da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını o yapıyor, Türkiye’de gelip yatırım yapacak, öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlamıyor, başka bir dünya anlatıyor." diyen Başbakan Yıldırım'ın Almanya'da oyun şirketi kuran 3 Türk kardeşten bahsettiği ortaya çıktı.

İşte Başbakan'ın bahsettiği Giresunlu kardeşler!
Eklenme: 25 Aralık 2016, 23:09
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Başbakan Binali Yıldırım, dün 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuştu. Yıldırım, tüm dünyada milyonlarca oyunsever tarafından oynanan Crysis, Warface gibi oyunların yapımcısı ve CryEngine oyun motorunun geliştiricisi 3 Türk kardeş; Cevat, Avni ve Faruk Yerli'den bahsetti.

Almanya'da Crytek isminde bir şirket kuran Giresunlu 3 Türk kardeş, son günlerde yaşadığı zorluklar nedeniyle dünya genelindeki birçok stüdyosunu kapatma kararı almış ve ciddi oranda küçülmeye gitmişti. Tüm dünyadaki teknoloji ve oyun basınında Crytek'in akıbetinin ne olacağı konuşulurken, Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada aslında bir müjde vermiş oldu.

TÜRKİYE'YE 500 MİLYON DOLAR YATIRIM

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım konuşması esnasında oyun sektörüne de dikkat çekti ve "Almanya’da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını o yapıyor, Türkiye’de gelip yatırım yapacak, öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlamıyor, başka bir dünya anlatıyor. Ama düşünce, geleceğin böyle olacağını anlamak çok zor değil." dedi.

Konuşmasında şirket ismini söylemeyen Başnakan Yıldırım'ın, Giresunlu üç kardeş Cevat, Avni ve Faruk Yerli'den bahsettiği anlaşıldı.

Dünya genelinde çok sayıda stüdyosunu kapatan şirket İstanbul'daki stüdyosunu kapatmamıştı.

 
EtiketlerBaşbakan Binali YıldırımCrytek
HABER YORUMLARI
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Murat

Dünya çapında ve ödül almış oyunları var bende oynarım crysis bunları boş bırakma olamaz bizim ülkemizin değerleri bunlar amerikan oyun şirketlerine kendi haklarını satmadılar. O kadar da sıkıntılı durumdayken.. Oyun sektörü devam eden bir sanayi dır..Destekliyorum..

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huseyin

Adam 500 milyon tl lik yatirip yapacak sizin sacaladiginiz seylere bakin uretim mis, 500 milyon tl ve yusek sayida istihdam soz konusu burada sizi zavalli cahiller

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ahmet sari

Kardeşim o bahsedilen sirket biinlerce kişi çalıştırıyor oyun uretimi yapiyor dünyaya ihraç ediyor. İnsallah yaptırım yaparlar

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Koleksiyoncu

Oyun sektörünü eleştiren birşey bilmiyordur. Bugünyıllık 92 milyar dolarlık getirisi olan bir sektördür. Ve hiçbir şey üretmeden. Sadece yazılım satıyorsunuz. Oturduğun yerden para kazanıyorsun yani

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Kadir

İnsan ve hasan isimli kullanıcı dostlar,işte tam olarak da yobaz zihniyet kimde olursa olsun bu şekilde cerayan eder. Oyun platformları bilişim ve yazılım desteklidir. Oyunlarda geliştirilen programlar güvenlik, silah, savunama ve bankacılık sektörlerinde kullanılır. Biliyorum hep birilerinden bedava fetvalar almaya alışığız ancak Az biraz okuyun ve sorgulayın. Bugun bu yorumu yazdığımız platform bile bu tür süreçlerden geçmiştir. Kafanızı bir an evvel kumdan çıkarmanız ülkenize faydalı olmanız dileğiyle.

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Vahdet

Bu adamlar dünyanın bir kaç yerinde özeliklede Almanya'daki stüdyolarını kapatmak zorunda kaldılar, yani iflas etmek üzereler. 500 milyon dolar yatırım yapacağız ayağına Türkiye'de kredi alacaklar. Bunlarda bırakın 500 milyon dolar 500 dolar yatırım yapacak para yok.

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Nigar başar

Ciddi bir pazar. Gençlerimizin subliminal mesajlı ahlaksız oyunlar oynamasından bıktık. Çarpanları çok olacak bir proje.Hadi hayırlısı.

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Yüksel Gürbüz

Gerçekleşirse çok isabetli olur arkada yatan çok büyük bir teknoloji var.... kardeşlere başıralırının devamı diliyorum

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Ramaxan aslan

Karnimizi doyuralimda ondan sonra oynayalim .

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İnsan

Türkiyenin oyuna degil üretimeihtiyacıvar

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Hasan

Ne işe yarayacak bu yatırım oyunmu ihraç edeceğiz..! Bize üretim yapacak ve dışarsıyla rekabet yapacak fabrikalar kazım ağır sanayi lazım

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