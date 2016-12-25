İşte Başbakan'ın bahsettiği Giresunlu kardeşler!

Başbakan Binali Yıldırım, dün 'Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuştu. Yıldırım, tüm dünyada milyonlarca oyunsever tarafından oynanan Crysis, Warface gibi oyunların yapımcısı ve CryEngine oyun motorunun geliştiricisi 3 Türk kardeş; Cevat, Avni ve Faruk Yerli'den bahsetti.

Almanya'da Crytek isminde bir şirket kuran Giresunlu 3 Türk kardeş, son günlerde yaşadığı zorluklar nedeniyle dünya genelindeki birçok stüdyosunu kapatma kararı almış ve ciddi oranda küçülmeye gitmişti. Tüm dünyadaki teknoloji ve oyun basınında Crytek'in akıbetinin ne olacağı konuşulurken, Başbakan Binali Yıldırım yaptığı açıklamada aslında bir müjde vermiş oldu.

TÜRKİYE'YE 500 MİLYON DOLAR YATIRIM

Türkiye'nin 500 Büyük Hizmet İhracatçısı Ödül Töreni'nde konuşan Başbakan Binali Yıldırım konuşması esnasında oyun sektörüne de dikkat çekti ve "Almanya’da yaşayan bir Giresunlu delikanlı var, o dünyadaki bu oyunların liste başı olanını o yapıyor, Türkiye’de gelip yatırım yapacak, öngördüğü yatırım da 500 milyon dolar. Anlattıklarını benim havsalam zor alıyor, anlamıyor, başka bir dünya anlatıyor. Ama düşünce, geleceğin böyle olacağını anlamak çok zor değil." dedi.

Konuşmasında şirket ismini söylemeyen Başnakan Yıldırım'ın, Giresunlu üç kardeş Cevat, Avni ve Faruk Yerli'den bahsettiği anlaşıldı.

Dünya genelinde çok sayıda stüdyosunu kapatan şirket İstanbul'daki stüdyosunu kapatmamıştı.