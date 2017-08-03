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Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. turunda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir'in Play Off turundaki rakipleri belli oldu.

03 Ağustos 2017 Perşembe 09:04
Başakşehir'in Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu

Şampiyonlar Ligi 3. turunda Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir, play-off turuna yükseldi. Play-off turunu geçmesi halinde gruplarda oynama hakkı kazanacak olan Başakşehir'i bu turda dev rakipler bekliyor.

İşte muhtemel rakipler: Sevilla, Napoli, Liverpool, CSKA Moskova, Sporting Lizbon

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 09:04
  1. İstanbul Başakşehir
  2. Şampiyonlar Ligi
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