Başakşehir'e Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri belli oldu
Şampiyonlar Ligi 3. turunda Belçika temsilcisi Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir'in Play Off turundaki rakipleri belli oldu.03 Ağustos 2017 Perşembe 09:04
Şampiyonlar Ligi 3. turunda Club Brugge'ü eleyen Medipol Başakşehir, play-off turuna yükseldi. Play-off turunu geçmesi halinde gruplarda oynama hakkı kazanacak olan Başakşehir'i bu turda dev rakipler bekliyor.
İşte muhtemel rakipler: Sevilla, Napoli, Liverpool, CSKA Moskova, Sporting Lizbon