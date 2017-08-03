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İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları

Sağlıklı yaşam için bal ve tarçının bu faydalarını biliyor muydunuz?

03 Ağustos 2017 Perşembe 13:22
İşte bal ve tarçının inanılmaz faydaları

Bal, demir, kalsiyum, fosfat, potasyum, magnezyum gibi minarelerden oluşur.Tarçın ise, muhteşem bir antioksidan kaynağıdır. Bu ikili bir araya geldiğinde mucize etkisi yaratır.

 

 

Bağışıklık sistemini güçlendirir

Bal ve tarçın bağışıklık sistemini kuvvetlendirir. Vücudu bakteri ve virüs saldırılarına karşı korur. Balın düzenli kullanılması, akyuvarlar içerisindeki, bakteriler ve virüslerle savaşan korpuskülleri de güçlendirir.

 

 

 

Sivilcelere iyi gelir


Bal ve tarçın karışımı sivilceleri azaltmaya ve ciltteki enfeksiyonları önlemeye yardımcı olur. Ayrıca bal cildi nemli tutar ve sivilceye sebep olan tıkanmış gözenekleri temizler.

 

 

Uykunuzu düzene sokar


Bal ve tarçın boğazdaki rahatsızlıkları gidererek kişinin rahat bir uyku çekmesini sağar.

 

 

 

Kalp hastalıklarına iyi gelir

Bal ve tarçın kalp sağlığınızı iyileştirmede anahtar rol oynar. Her sabah tükettiğiniz bal ve tarçın arterlerdeki kolesterolleri eriterek hastaları kalp krizinden korur.

 

 

 

Kilo vermenize yardımcı olur

Tarçın, metabolizmanızı çalıştırmaya yardımcı olur ve canınızın şeker çekmesini azaltır. Ayrıca  kandaki glikoz seviyesini dengeleyip bedeninizdeki fazla yağ ve sıvıyı atmanızı sağlar.

 

 

 

Öksürüğe iyi gelir

Soğuk algınlığı şikâyeti olanlar, tarçınla karıştırılmış bir kaşık ılık balı tüketsinler. Bu tedavi çoğu kronik öksürüğü yok eder, soğuk algınlığını tedavi eder ve sinüsleri temizler.

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 13:22
  1. bal
  2. tarçın
  3. muhteşem ikili
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