İşte Aybüke’nin katili!

Şenay Aybüke Yalçın ile uzman çavuş Ali Gülnar'ı şehit eden, kendisi ise parçalanarak ölen terörist Ahmet Seçkin'in örgütün Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan tarafından gönderildiği belirlendi.

TERÖRİSTİN ADI: AHMET SEÇKİN

PKK'lı 2 terörist, 9 Haziran günü bombalı araçla geldikleri Batman'ın Kozluk ilçesinde Ak Partili Kozluk İlçe Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına Kalaşnikoflu saldırı düzenledi. Bu sırada oradan geçen başka bir araçta bulunan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın (22) kurşunların hedefi oldu. Hain saldırının ardından teröristlerden biri kaçarken, 'Elih-Çekjin' kod adlı terörist Ahmet Seçkin, Bekirhan beldesindeki Jandarma karakoluna gitti. Terörist Seçkin bomba yüklü aracı kontrol noktasında infilak ettirdi. Patlamada Uzman Çavuş Ali Gülnar şehit oldu, bir asker ile 1 vatandaş yaralandı. Saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahmet Seçkin ise parçalanarak öldü. İstihbarat birimleri yaptıkları araştırmada intihar bombacısı teröristle ilgili ayrıntılı bilgilere ulaştı.

YAKIN KORUMASIYDI

Batmanlı olan terörist Ahmet Seçkin'in, PKK'nın sözde yöneticilerinden Murat Karayılan tarafından yetiştirilip, saldırı için Batman'a gönderildiği belirlendi. 2013 yılında örgüte katılan ve Batman'ın Sason bölgesi kırsalında faaliyet gösteren terörist bir süre sonra Kuzey Irak'taki Metina Kampı'na gitti. Burada silah eğitimi verilen terörist 2015'te Zap Kampı'na gönderildi. Örgüt elebaşılarından Murat Karayılan'ın, o haini, örgütün ilk kadın canlı bombacısı olan 'Zilan' kod adlı teröristin adını taşıyan 'Zilan ölümsüzler taburu'na alıp, burada intihar saldırısı yapacak şekilde eğittiği belirlendi. Ayrıca Karayılan'ın, yakın korumalığını yapan bir teröristin elindeki dürbünlü Kalaşnikof silahı alıp, terörist Ahmet Seçkin'e verdiği de ortaya çıktı. O hainin bir süre önce Karayılan'ın talimatıyla Batman'a gönderildiği belirlenirken, Aybüke öğretmeni şehit eden silahın da Karayılan'ın verdiği silahı kullandığı düşünülüyor.

ÖĞRETMENLİK TEK HAYALİYDİ

Balıkesirli olan öğretmen Şenay Aybüke Yalçın, KonyaNecmettin Erbakan Üniversitesi Müzik öğretmenliği bölümünden mezun olmuştu. Hayali olan öğretmenlik mesleğini çok seven genç öğretmen, ilk atandığı Batman'ın Kozluk ilçesine büyük bir mutlulukla gitmişti. Genç öğretmen bu sevincini 11 Ekim 2016'da Facebook'taki hesabında "Öğretmen oldum ben" yazarak paylaşmıştı.