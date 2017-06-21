İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte askerlerin zehirlenme şifresi! Teröristbaşı Gülen'den talimat!

Manisa'da askerlerin zehirlenmesinin sebebi araştırılırken, Gülen'in son dönemdeki videolarında defalarca 'zehirleyin' mesajı verdiği ortaya çıktı.

21 Haziran 2017 Çarşamba 03:47
İşte askerlerin zehirlenme şifresi! Teröristbaşı Gülen'den talimat!

Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası'ndaki gıda zehirlenmesi şüphesine ilişkin yürütülen soruşturmada özel ekip her detayı tek tek inceliyor. 

Soruşturma kapsamında FETÖ'nün sabotaj ihtimali de değerlendiriliyor. Son dönemde işe giren kişilerin bağlantıları araştırılıyor. 

KARA PROPAGANDA YAPTILAR

Askerlerin görüntülerinin FETÖ'cüler tarafından sosyal medyada paylaşılıp hükümet aleyhine propagandaya dönüştürülmesi dikkatleri Pensilvanya'ya çekti. 

Hain örgütün elebaşı Fetullah Gülen'in son dönemlerde yayınlanan videolarında birçok şifreli 'zehir' mesajı verdiği ortaya çıktı. 

BUNUN PANZEHİRİ YOKTUR

İşte o mesajlardan bazıları: 

"Bir sürü insanın canına zehir zemberek gibi cinas işiyor."

"İftarınızı zehir edenler. İmsakınızı zehir edenler..."

"Zehirleyen faktörler çoktur."

"Ama izin henüz Sen’in tarafından çıkmadığından dolayı, ‘emre itaatteki incelik’e bağlılık içinde Sen’den ferman geleceği âna kadar bu zehir-zemberek firkate, bu dâüssılaya katlanmaya çalışıyorum.”

"O kadar çok şeyden zehirlenmiştir ki bu zehrin panzehirinin olduğunu sanmıyorum. Ölen mezara geride kalan da yoğun bakıma."

"İstediğimi yaparım mülahazasına kapılma... Zehirlenmelerdir bunlar."  

ÖRGÜTÜN KAOS OLUŞTURMA TAKTİĞİ

Balyoz kumpasında adı geçen ve görevinden istifa eden eski Deniz Harp Okulu Komutanı Emekli Tuğamiral Türker Ertürk de FETÖ'nün zehir taktiğine dikkat çekti. 

Sosyal medya hesabından yayınladığı mesajda Ertürk, "Kaos yaratmak için gıda zehirlemesi yapmak eski taktikleri. İtibarsızlaştırma saldırısı yaptığı komutanların  birliklerine karşı!" dedi.

EK GÖZALTI SÜRESİ ALINDI

Soruşturmada gözaltına alınan ve aralarında yemek şirketinin Manisa'daki yöneticileri, aşçı ve kışlada yemek servisi yapan personelin de bulunduğu 24 kişi hakkınrda ek gözaltı süresi verildi. 

16 kişi daha gözaltına alındı. Askerlerden 3'ü dışında hepsi taburcu edildi.

Kaynak:Akşam

Haber Tarihi: 21 Haziran 2017 Çarşamba 03:47
  1. Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlası
  2. FETÖ'nün sabotajı
  3. askerlerin zehirlenmesi
  • Hadi GülHadi Gül6 sa önce
    Hadiyine iyisiniz Bu işide FETÖne yüklediniz gitti.
  • mahmutmahmut11 sa önce
    Bu adamı gordukce icimden: Adil olan bir Allah var, O herseye Kadirdir!Herkesin ne yapip ne yspmak istedigini en iyi bilen Allah'tir.Rabbim serli insanlarin şerrinden muhafaza etle!
  • Hkn...Hkn...11 sa önce
    Hala bu hain şeytanın sözüne inanan ve sözünü dinleyen alçaklar , defolup gidin gerçek vatanınız yahudi abd sine...
  • Kara muratKara murat11 sa önce
    Akp bakani acikladi ya zehirlenme asiri sicakta diye.Simdi bu neyin nesi.
  • gerçek ortada gerçek ortada12 sa önce
    EY FETÖ BİZİM UMUTLARIMIZI SÖNDÜRMEK İÇİN YAPTIĞINIZ BU SAVAŞ EBEDİ OLARAK LANETLENMİŞTİR..AMA HALA AHMAKLARIN VAR BELLİ ÇÜNKÜ SENİN ŞU PİS YÜZÜNÜ VE MESAJLARINI DUYURABİLİYORSUN İNŞALLAH SENİ VE YANDAŞLARININ SESİ KESİLİR KESİLECEK HAİN....
  • TuranTuran12 sa önce
    Allahbelanı versin inşallahgulyabinikılıklıçakalkahpefetöve onun köpeklerizatenbelliydisenin işin olduğudomuzdinsiznursuzsuratlıermeni tohumukanı bozuk kuzularımızı zehirlendinen ağır ceza verilsin hain satılmışköpekler
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Şok baskınla kasabayı ele geçirdiler...
  1. Şok baskınla kasabayı ele geçirdiler...
  2. Levwandowski'nin yeni takımı belli oldu
  3. Gözlerini bu defa kötülere diktiler
  4. Galatasaray'a veda ediyor! Tudor..
  5. Sudan'da askeri helikopter düştü: 4 ölü
  6. Evlilik programları yerine o..
  7. Rusya'dan yeni S-400 açıklaması
  8. Sevkiyat başladı! Terör örgütüne..
  9. Katar'dan ambargo açıklaması: Sonsuza..
  10. Portekiz’deki yangın 3 gündür devam..
  11. İranlı dolandırıcı yakalandı
  12. Yeltsin'e diz çöktüren Çeçen liderin..
  13. CHP'li vekilden güldüren sitem:..
  14. Büyük operasyon kapıda!
  15. 'Babam işkenceci bir polisti'
  16. ODTÜ ile ilgili bomba anket: Yıkıp..
  17. Ramazan Tatilini 23 gün olarak ilan etti
  18. Rus jetleri, o ülkenin savaş uçağını..
  19. 'Euro/Dolar'da 1.18'i görebiliriz'
  20. 2 valiyle ilgili çok ilginç çeken..
SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
SubhanAllah! NASA açıkladı: Tarihi keşif
MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
MR odasında korku dolu anlar! Belinden fırladı… Silaha baktıklarına gözlerine inanamadılar!
Köksal Toptan'a kritik görev!
Köksal Toptan'a kritik görev!
Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!
Yürüyüşe katılmayan Baykal'dan flaş açıklama!