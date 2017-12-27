İşte Arda Turan'ın yeni takımı

Çok sürpriz bir şekilde Beşiktaş'ın transfer gündemine giren Arda Turan'ın sezonun ikinci yarısında hangi takımın formasını giyeceği merak konusu. İngiliz basınından Arda'nın transferiyle ilgili flaş bir iddia geldi. Arda Turan'ın Premier Lig takımlarından Arsenal ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

MESUT İLE SÜREKLİ TEMAS HALİNDE

Haberde, Arsenal menajeri Arsene Wenger'in uzun süredir Arda Turan'ı yakından takip ettiği belirtildi. İngiliz kulübünün, Barcelona'da mutsuz olan yıldız futbolcunun transferini devre arasında bitirmek istediği belirtildi. Öte yandan Arsenal formasını giyen Türk yıldız Mesut Özil'in de bu transferle yakından ilgilendiği ileri sürüldü. Haberde, Mesut'un Arda ile sürekli temas halinde olduğu vurgulandı.