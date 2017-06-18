İşte Arda Turan için teklif yapan iki kulüp!

Barcelona‘da özellikle Jérémy Mathieu ile birlikte gelecek sezonun planlamasında yer almadığı konuşulan Arda Turan için flaş bir transfer iddiası geldi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Sporting Lizbon, Arda Turan’ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde Arsene Wenger‘in çalıştırdığı Arsenal‘in de Arda’yı çok istediği vurgulandı.