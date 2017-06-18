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İşte Arda Turan için teklif yapan iki kulüp!

Barcelona'da gelecek sezon düşünülmediği konuşulan Arda Turan'ın Sporting Lizbon'un gündeminde olduğu iddia edildi.

18 Haziran 2017 Pazar 10:15
İşte Arda Turan için teklif yapan iki kulüp!

Barcelona‘da özellikle Jérémy Mathieu ile birlikte gelecek sezonun planlamasında yer almadığı konuşulan Arda Turan için flaş bir transfer iddiası geldi.

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Sporting Lizbon, Arda Turan’ı kadrosuna katmak istiyor. Haberde Arsene Wenger‘in çalıştırdığı Arsenal‘in de Arda’yı çok istediği vurgulandı.

Haber Tarihi: 18 Haziran 2017 Pazar 10:15
  1. arda turan
  • sportivsportiv4 sa önce
    Bu Hiyar ancak salatalik olur, ne anlar futbol mutboldan
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