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İşte anket sonuçları! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek

ABD Başkanı Donald Trump'ın skandal Kudüs kararına Türkiye başta olmak üzere bir çok ülkeden tepkiler ardına gelmişti.

03 Ocak 2018 Çarşamba 15:02
İşte anket sonuçları! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu süreçte yaptığı kritik açıklamalarla Türkiye'nin Kudüs davasında Filistin'in yanında olduğunu göstermişti.

Erdoğan aynı zamanda dünya liderleri ile gerçekleştirdiği telefon görüşmelerinde uluslararasını kamuoyunun Kudüs meselesine dikkat çekmesine önemli bir rol oynamıştı.

ERDOĞAN'IN KUDÜS MESELESİNDEKİ TAVRINA BÜYÜK DESTEK

A&G Araştırma Şirketi'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin 42 şehrinde gerçekleştirdiği ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına halkın %75'inin destek verdiği ortaya çıktı. Halkın büyük bir bölümünün destek verdiği Kudüs politikasını desteklemediğini belirtenlerin oranı ise %11,4'te kaldı.

CHP'YE OY VERENLERİN %70'İ KUDÜS POLİTİKASINI DOĞRU BULUYOR!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına AK Parti'ye oy veren seçmenin %97,6'sı destek oluyorken, CHP tabanında da Kudüs politikasına ciddi oranda destek verildiği görülüyor. AK Parti seçmeninde sonra Kudüs politikasına en çok destek veren parti ise %92,7'lik oranla Milliyetçi Hareket Partisi. HDP seçmeni içerisinde verilen destek ise %72.5.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak ilan etmesinin ardından tüm dünyadan tepkiler ardı ardına gelmişti. Bu kararla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tepkisi ise netti. A&G Araştırma Şirketi Başkanı Adil Gür, A Haber'de yayınlanan Memleket Meselesi programında vatandaşların Türkiye'nin Kudüs duruşu hakkında ne düşündüğünü açıkladı. Yapılan anket sonuçları A Haber canlı yayınında detaylarıyla konuşuldu. A&G Araştırma Şirketi'nin 23-25 Aralık tarihleri arasında Türkiye'nin 42 şehrinde gerçekleştirdiği ankette, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kudüs politikasına halkın %75'inin destek verdiği ortaya çıktı.

HALKBANKASI'NA KUMPAS DAVASINA HALK ABD'NİN TAVRINI YANLIŞ BULUYOR!

ABD'de devam Halkbank'a kumpas davasında ise halkın büyük bölümü ABD'nin tavrını politik ve yanlış buluyor. Ankete katılan insanların %78,1'i ABD'de devam eden dava sürecini doğru bulmuyor ve "Amerika bu dava üzerinden Türkiye'yi zor duruma sokmak istiyor" görüşünde birleşiyor.

Ayrıca Kasım ve Aralık ayları kıyaslandığında dava süreci devam ederken halkın bu davayı kumpas olarak görme yönündeki eğiliminin arttığı tespit ediliyor.

AK Parti'ye oy veren seçmenin %96,3'ü ABD'deki davaların amacının Türkiye'yi zora sokmak olduğu yönünde fikir beyan ederken bu görüşe destek MHP tabanında %93,3, CHP tabanında %52'8, MHP tabanında ise %93,3 olarak görülüyor.

Haber Tarihi: 03 Ocak 2018 Çarşamba 15:02
  1. cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  2. anket
  3. destek
  • ahmet karacaahmet karaca1 sa önce
    Türkiye tek yürek oldu! Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yüzde 75 destek.BAŞLIK BUverilen destek kudüsnasıl bir algı yönetimindesiniz....
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