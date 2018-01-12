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İşte Ankara kulislerinde konuşulan ittifak formülü

AK Parti ile MHP’nin 2019’da yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlere yönelik seçim ittifakı konusunda formüller tartışılmaya başlandı.

12 Ocak 2018 Cuma 07:45
İşte Ankara kulislerinde konuşulan ittifak formülü

Tartışılan ittifak seçeneklerinden biri, MHP Lideri Bahçeli’nin dile getirdiği gibi işbirliğinin oy pusulasında görülmesi şeklinde olabilecek. Pusulada ittifak yapan partiler, üst bir çatı başlıkla yer alacak ve altında partilerin isimleri yazılacak. Partiler tüzel kişiliklerini korurken, hangi partinin kiminle ittifak yaptığı pusulada net şekilde görülecek.

Farklı ülkelerde uygulanan başka bir seçenek ise ittifakın deklare edilmesi, ancak oy pusulasında yer almaması şeklinde olabilecek. Seçimlerden önce partiler kiminle ittifak yapacaklarını kamuoyuna açıklayacaklar. Ancak oy pusulasında bu ittifak görünmeyecek. Her partinin seçmeni kendi partisine oy verecek. Ancak partilerin aldığı oylar, ittifakın toplam oyu olarak işlem görecek. Bu formül, AK Partililere daha sıcak geliyor. Böylece ittifakın, tabanda oy kaybettirme olasılığının daha aza inebileceği hesabı yapılıyor.

Bunun dışında bir başka tartışma konusu ise ittifak partilerinin milletvekili paylaşımı konusunda olacak. Partiler, ortak hareket ettileri partinin güçlü olduğu illere ve bölgelere göre milletvekili adayı gösterecek.

Seçim ittifakının uygulandığı ülkelerdeki uygulamalardan biri de ‘ortak seçim beyannamesi’. Almanya, Fransa ve İtalya gibi ülkelerde, partiler seçimlerden önce ortak beyannamelerini” kamuoyuna deklare ederek, neler yapacaklarını paylaşıyorlar.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 07:45
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