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İşte Android kullanıcılarının yeni baş belası

Kullanıcıların kredi kartı bilgilerini, arama ve yazışmalarını ele geçiren yeni bir Android zararlısı türedi. Faketoken isimli kötü amaçlı yazılımın yetenekleri sınır tanımıyor.

20 Ağustos 2017 Pazar 12:15
İşte Android kullanıcılarının yeni baş belası
Güvenlik firması Kaspersky bu hafta, görece yeni olan bir malware (kötü amaçlı yazılım) hakkında uyarılarda bulundu. Faketoken adındaki bu Android zararlısı, yaklaşık bir yıldır faaliyet gösterirken, bulaştığı cihazdaki bankacılık ve kredi kartı bilgileri gibi son derece hassas verileri çalabiliyor. İşin en kötü kısmı ise bu kötü amaçlı yazılımın cihazınızda olup olmadığını fark edememeniz.
 
Faketoken çalışmaya başladığında kısayolunu gizliyor ve tüm uygulama ve çağrılarınızı izlemeye başlıyor. Trojan, Google ödeme sistemi Android Pay dahil olmak üzere 2 binin üzerinde uygulamadan gelen veriyi kaydedebilecek kapasiteye sahip. Bu uygulamalardan birini çalıştırmanız durumunda Faketoken, kullanıcı arayüzünü sahte bir arayüzle değiştirerek, sizden finansal bilgilerinizi girmenizi istiyor.

 Ayrıca uygulamanın herhangi bir banka hesabınıza giriş yaptığınızda gelen SMS doğrulamasını da çalabildiğini de belirtelim. Böylece bunu dilediği adrese göndererek banka hesaplarınıza giriş yapılmasına da neden oluyor. Kaspersky'ın açıklamasına göre Faketoken şimdilik Rus kullanıcılarıhedef almakta. Fakat yine de uzmanlar, bu zararlı yazılımdan etkilenmemek için güvenilmeyen kaynaklardan dosya indirilmemesini tavsiye ediyorlar.
Haber Tarihi: 20 Ağustos 2017 Pazar 12:15
  1. Android
  2. Faketoken
  3. kötü amaçlı yazılım
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