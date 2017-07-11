Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte 'Anadolu' adının doğduğu köy

Bin yıldır yaşadığımız, 'Anadolu' dediğimiz topraklara ismini veren Kızılcahamam'ın efsaneleri ve kayalarıyla ünlü Taşlıca köyü, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin akınına uğruyor. Köyün en önemli özelliklerinden biri ise burada bulunan her kaya ve taşın bin yılları aşan bir hikayesinin olması.

11 Temmuz 2017 Salı 12:46
İşte 'Anadolu' adının doğduğu köy

Abkara Kızılcahamam'a bağlı Taşlıca köyü, "Anadolu" isminin ilk verildiği yer olarak biliniyor. Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği köyde, Kırmızı Ebe ve oğlu Oruç Gazi türbeleri ile Gelin Kaya'sı gibi ziyaretçilerden yoğun ilgi gören efsanelere mahzar olmuş mekanlar bulunuyor. Köyün en önemli özelliklerinden biri her kaya ve taşın bin yılları aşan bir hikayesinin olması.

"Anadolu" isminin ise bu köydeki Ayran Taşı'ndan geldiğine inanan köy halkı, anlattıklarıyla duyanları hayrete düşürüyor.

Taşlıca köyünden Arife Hanımöz, bir rivayete göre Anadolu isminin çıkış noktasını şu cümlelerle anlattı:

"Anadolu ismi Ayran Taşı'ndan çıkmış. Bir tabur asker gelmiş. Kırmızı Ebe, o taşın içinde bulunan ayranı doldurup askerlere veriyormuş ve 'için yavrularım' diyormuş. Askerler de mataralarının dolu olduğunu 'ana dolu' şeklinde söylüyormuş. Bu şekilde bugünkü Anadolu isminin Ayran Taşı'ndan geldiğine inanılıyor."

Ayran taşı

Kırmızı Ebe Türbesi

Köyün bir başka ziyaret merkezi de Kırmızı Ebe Türbesi. Taşlıca köyünün kurucularından olduğu söylenen Kırmızı Ebe, yanaklarının ve başına bağladığı örtünün kırmızı olmasından dolayı "Kırmızı Ebe" diye adlandırılmış. Herkese yardım ettiği ve çok bilge bir kişi olduğu iddia edilen Kırmızı Ebe'nin, ilk Türk mutasavvıflarından Hoca Ahmet Yesevi'nin müritlerinden olduğu yönünde bilgiler de var.

Kırmızı Ebe Türbesi

Gelin kayası

Taşlıca köyünün güneyindeki tepede görenler tarafından "at üzerinde oturan bir geline" benzetilen bir kaya bulunuyor.

Bu kayanın efsanevi hikayesinin yıllar öncesini dayandığını iddia eden Arife Hanımöz, "Burada davul çalınıyormuş, o sırada bir ses gelmiş ve üç defa 'davula vurma' demiş. Ancak davulu çalan kimse vurmaya devam etmiş. Bunun üzerine atın üzerindeki gelin ve beraberindekiler taşa dönüşmüş. O günden bu güne buraya Gelin Kaya’sı derler" diye konuştu.

Taşlıca köyünün güneyindeki tepede görenler tarafından 'at üzerinde oturan bir geline' benzetilen bir kaya bulunuyor.

Haber Tarihi: 11 Temmuz 2017 Salı 12:46
  1. Ankara Kızılcahamam
  2. Taşlıca köyü
  3. Anadolu
  4. Anadolu ismi
  5. Anadolu ismi nereden geldi
  6. Anadolu isminin geldiği yer
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    1. Aylık 14 bin liraya personel aranıyor!
    2. Uyurgezer 8'inci kattan düşerek..
    3. İşte 'Anadolu' adının doğduğu köy
    4. TSK sinyali verdi! Afrin sınırına dev..
    5. Sürpriz yumurtadan çıkanlar şoke etti!..
    6. Piyasalar da FETÖ darbesine boyun eğmedi
    7. Hakan Şükür'e bir şok daha
    8. Cüneyt Arkın böyle inledi: Yapma..
    9. Zorunlu Bireysel Emeklilik caiz mi?
    10. Borsa'da tüm zamanların rekoru kırıldı
    11. Katar'a dünyanın en büyük operasyonu!
    12. FETÖ'cü Hakan Şükür'e yakalama kararı
    13. FETÖ'cü Hakan Şükür ABD'de keyif..
    14. Baykal oğluna kafa atan güvenliğin..
    15. 'DEAŞ Bağdadi'nin öldüğünü doğruladı'..
    16. Yüksekova’da 6 terörist etkisiz hale..
    17. Yine çok terleyecek! 'Delili yok'..
    18. PKK korkudan bakın ne yapıyor!
    19. Rusya'nın burnunun dibine füze..
    20. Katar sorununda Kuveyt arabulucu..
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    Kılıçdaroğlu cezaevinden çıktı!
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    İran: Masraflarımızı karşılayın
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Nazlıgül komutanı nasıl öldürdükleri ortaya çıktı
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme
    Türkiye'yi sarsan vahşete yeni gelişme