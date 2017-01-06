İşte alçakların sonu!

4

Dikkat! Yaşlılara ameliyat tuzağı!

Gözündeki kızarıklık için kontrole gittiği hastanede bir anda ameliyata alındı. Doktorlar iddiaya göre Mustafa Amca ve diğer yaşlıları göz kapağı ameliyatına aldı. Estetik ameliyat kapsamına gören göz kapağı ameliyatıyla yaşlılara tuzak kurulduğuna dikkat çeken uzmanlar bu tedavinin gözün içiyle ilgisi olmadığını belirtti. Ne olduğunu anlamadan göz ameliyatında kendini bulan Mustafa Amca kendisinin önceden daha sağlıklı olduğunu şimdi ise gözünde kızarıklık ve yanma olduğunu söyledi.