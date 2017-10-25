İşte AK Parti'deki istifaların nedenleri

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan, kaleme aldığı son yazısında AK Parti’de yaşanan istifa sürecini değerlendirdi. Erdoğan’ın AK Parti’nin başına geçmesi ile değişim rüzgarının başladığını söyleyen Kaplan, istifa kararlarının arkasında, 1 Kasım ve referandum sonuçlarının karşılaştırmalı dökümü, anket çalışmalarından gelen geribildirimler, halkla ve teşkilatlarla yapılan görüşmeler olduğunu ifade etti.

!ERDOĞAN TELAFİ ETMEYE ÇALIŞIYOR'



Erdoğan’ın genel Başkanlığa verdiği zorunlu aradan da kaynaklanan bazı sorunları telafi etmeye çalıştığını belirten Kaplan, “Belediye başkanlarından milletvekillerine, il başkanlarından ilçe başkanlarına kadar tüm parti üyelerinin yükünü toplasak, sanıyorum Erdoğan'ın yüküne eşit gelmez. Zira alınacak her bir yenilginin ilk ve en çok etkileyeceği kurumu temsil eden kişi Erdoğan. Üstelik o yükü taşıyarak, ülkesini doğru istikamete yönlendirmek zorunda olan da kendisi.” dedi.

İstifa sürecinin bir gerçeği de ortaya çıkardığını söyleyen Hilal Kaplan, “Bu sürecin bize öğrettiği bir diğer gerçek de Erdoğan'ın 'tek adam' falan olmadığı.” İfadelerini kullandı.

Kaplan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Zira belediye başkanlarından bazıları ve hâlâ ayak direyen Balıkesir Belediye Başkanı'ndan görüleceği üzere, Erdoğan istifa mekanizmasını hayata geçirmek için yine medyada bazı şeyleri yüksek sesle dile getirmek zorunda kaldı. Erdoğan medyaya konuşsa da, asıl muhatabı dolaysız olarak yine milletti. Bu minvalde demokratik bir baskı unsuru olarak halkın da bu tartışmaya katılmasını ve belediye başkanlarına seslenmelerini istedi. Nitekim öyle de oldu.Kaset meselesiyle istifaya zorlanan Genel Başkanı'nın koltuğunu kapıp, yedi yenilgiye rağmen hâlâ yerinde sayanların anlaması zor olsa da mevzu budur.”

Faruk Erzen / yeniakit.com.tr