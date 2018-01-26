Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte 40 yıldır mücadele verdiğimiz PKK'nın gerçek yüzü!

Marksist- Leninist ideolojiye sahip olduğu bilinen PKK’nın asıl hedefi İslam. Kanlı örgüt dinsiz bir ideolojiye sahip olmasına karşın halktan bu yönde bir karşılık bulamadığı için İslam’ın yerine Zerdüştlük dinini getirmeyi planlıyor.

26 Ocak 2018 Cuma 08:53
İşte 40 yıldır mücadele verdiğimiz PKK'nın gerçek yüzü!

Türkiye'yi İslam'ın tek savunucusu gören terör örgütü PKK tek amacının İslam'la, yani Türkiye'yle savaşmak olduğunu artık açık açık söylemeye başladı.

PKK'lı teröristlerin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. PKK teröristleri Afrin başta olmak üzere işgal ettikleri Suriye topraklarında öyle bir yapı kurdu ki, bunun ne Suriye ile ne Araplarla, ne Kürtlerle, ne Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgisi yok.

AFRİN’DE ŞEHİR MEYDANINA ZERDÜŞT HEYKELİ DİKTİLER

Afrin’i işgal eden PKK-PYD teröristleri 2014 yılında şehir meydanına Zerdüşt Heykeli dikti.

PKK terör örgütünün Zerdüştlük inancını bölge halkına zorla empoze ettiği biliniyor. Bu duruma Müslüman halk tepki gösterince, saldırıya uğradılar. Sadece Müslümanlar değil Afrin’deki Ezidiler bile Zerdüşt heykeline tepki gösterdiler. Ezidi Kürtlerden oluşan Suriye Ezidi Meclisi, 2016 yılında yaptığı açıklamada, “PYD Afrin’de kendi görüşlerini benimsetmek için Zerdüşt’ün heykelini dikti. Heykel, hiçbir şekilde Ezidileri temsil etmemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

PKK-PYD TERÖR ÖRGÜTÜ, HAÇLI ORDUSU GİBİ

Terör örgütünün bünyesinde Kürt’ten çok Batılı militan var. Sadece İngilizlerin kurduğu tek bir militan birliği 100 teröristten oluşuyor. Amerikalı, İngiliz, Alman, Avustralyalı, Kanadalı, Fransız, Avusturyalı ve hatta Çinli ile Brezilyalı teröristler bile var.

Yabancı teröristler, ülkelerindeki işlerini, ailelerini bırakıp Suriye’de PYD saflarında savaşmayı, “DEAŞ terör örgütüyle mücadele için buraya geldik, gönüllüyüz” diye izah ediyor. Ancak gerçekler bambaşka. Çünkü PYD terör örgütünün bünyesinde neredeyse her Batılı milletten oluşan yabancı teröristlerin çoğu eski asker, lejyoner ve istihbarat ajanı.

KÜRTLER ÖSO’YA AMERİKALILAR PYD’YE

Suriye’de Kürtleri temsil ettiğini iddia eden PYD-PKK terör örgütü yalan söylüyor. Batı da bu yalanın propagandasını yapıyor. PKK-PYD Suriye’de hiçbir şekilde Kürtleri temsil etmiyor. Afrin’deki Zeytin Dalı harekatı bunun en net göstergesi. Harekata katılan ÖSO unsurları içerisinde yüzlerce Kürt savaşçı var. Son olarak önceki gün yeni bir Kürt savaşçı birliği ÖSO’ya katıldı. Suriyeli Kürtler, Türk askeriyle birlikte Afrin’in teröristlerden kurtarılması için PKK-PYD teröristleriyle mücadele ederken, PKK-PYD safları ise batılı istihbarat ajanları ve eski askerlerden oluşan militanlarla dolu.

PYD-PKK’NIN İSLAMİYETLE SAVAŞI

PKK-PYD terör örgütü Suriye’de işgal ettiği tüm bölgelerde halka kendi ideolojisini dayatıyor. Suriye halkının yüzde 90’dan fazlası dinine bağlı Müslümanlardan oluşuyor. Ancak PYD terör örgütü, işgal ettiği Afrin gibi, Ayn el Arap, Rakka, Tel abyad ve daha bir çok şehir ve kasabada Müslümanlara Cuma hutbesini bile yasaklıyor.

ZEYTİNDALI HAREKATINDA ÖLEN TERÖRİSTLER, CENAZE NAMAZI KILINMADAN GÖMÜLDÜ

PKK-PYD terör örgütüyle ilgili bir gerçek de dün bir kez daha ortaya çıktı. Zeytin Dalı Harekatında çok sayıda terörist öldürüldü. Teröristlerin cenazeleri Afrin meydanında törenle kaldırıldı. Ancak bu törende dikkat çekici bir durum vardı, cenaze namazı kılınmadı, terör propagandası yapılıp, cesetler omuzlarda taşındıktan sonra gömüldü.

(Haber7)

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 08:53
  1. islam
  2. PKK
  3. PYD
  4. zerdüşt
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul'dan çalınan 1 milyon dolarlık "zümrüt" Mersin'de bulundu
    1. İstanbul'dan çalınan 1 milyon dolarlık..
    2. Tahran Afrin’i rejime pazarlıyor
    3. ‘Tedbirleri aldık, operasyon ekonomiyi..
    4. İnterpol her yerde onları arıyordu! 3..
    5. İşte Afrin'deki PKK'nın gerçek yüzü!
    6. Fenerbahçe Başkanı Yıldırım'dan yıllar..
    7. TSK açıkladı: Afrin'de öldürülen..
    8. Cezayir'de feci kaza! Çok sayıda ölü var
    9. Samsun'da terör örgütü DEAŞ..
    10. Günün âyet ve hadisi
    11. Amerika'dan Afrin için 'PKK' itirafı
    12. Rusya'dan domates açıklaması
    13. İstanbul Beyoğlu'nda polisten kaçarken..
    14. Dolapdere’de ortalığı birbirine katan..
    15. Türkiye ve Irak arasında bir ilk!
    16. Fransa’da 4 Euro yüzünden oğlunu..
    17. Tarabya Sahili'nde çöken yol onarılıp..
    18. TSK duyurdu: 343 terörist öldürüldü
    19. Afrin'de ele geçirilen tünel ve..
    20. Savunmada yerlilik yüzde 65'e yükseldi
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Eşi görülmemiş vurgun! 500 TIR büyükbaş hayvan çaldı
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    Rusya savaş uçağı satışını onayladı! ABD'den çok sert tepki
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    CHP'linin cehaleti çıldırttı! Canlı yayında rezil oldu
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Müslüman olduğunu açıkladı
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...
    Afrin Harekatı teröristbaşını çıldırttı! İlk orada...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ABD'ye şaşırtan çağrı!
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...
    Kimsenin bilmediği detayı açıkladı! Muazzam bir şey...