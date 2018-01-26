İşte 40 yıldır mücadele verdiğimiz PKK'nın gerçek yüzü!

Türkiye'yi İslam'ın tek savunucusu gören terör örgütü PKK tek amacının İslam'la, yani Türkiye'yle savaşmak olduğunu artık açık açık söylemeye başladı.

PKK'lı teröristlerin gerçek yüzü bir kez daha ortaya çıktı. PKK teröristleri Afrin başta olmak üzere işgal ettikleri Suriye topraklarında öyle bir yapı kurdu ki, bunun ne Suriye ile ne Araplarla, ne Kürtlerle, ne Müslümanlıkla uzaktan yakından ilgisi yok.

AFRİN’DE ŞEHİR MEYDANINA ZERDÜŞT HEYKELİ DİKTİLER

Afrin’i işgal eden PKK-PYD teröristleri 2014 yılında şehir meydanına Zerdüşt Heykeli dikti.

PKK terör örgütünün Zerdüştlük inancını bölge halkına zorla empoze ettiği biliniyor. Bu duruma Müslüman halk tepki gösterince, saldırıya uğradılar. Sadece Müslümanlar değil Afrin’deki Ezidiler bile Zerdüşt heykeline tepki gösterdiler. Ezidi Kürtlerden oluşan Suriye Ezidi Meclisi, 2016 yılında yaptığı açıklamada, “PYD Afrin’de kendi görüşlerini benimsetmek için Zerdüşt’ün heykelini dikti. Heykel, hiçbir şekilde Ezidileri temsil etmemektedir” ifadelerini kullanmıştı.

PKK-PYD TERÖR ÖRGÜTÜ, HAÇLI ORDUSU GİBİ

Terör örgütünün bünyesinde Kürt’ten çok Batılı militan var. Sadece İngilizlerin kurduğu tek bir militan birliği 100 teröristten oluşuyor. Amerikalı, İngiliz, Alman, Avustralyalı, Kanadalı, Fransız, Avusturyalı ve hatta Çinli ile Brezilyalı teröristler bile var.

Yabancı teröristler, ülkelerindeki işlerini, ailelerini bırakıp Suriye’de PYD saflarında savaşmayı, “DEAŞ terör örgütüyle mücadele için buraya geldik, gönüllüyüz” diye izah ediyor. Ancak gerçekler bambaşka. Çünkü PYD terör örgütünün bünyesinde neredeyse her Batılı milletten oluşan yabancı teröristlerin çoğu eski asker, lejyoner ve istihbarat ajanı.

KÜRTLER ÖSO’YA AMERİKALILAR PYD’YE

Suriye’de Kürtleri temsil ettiğini iddia eden PYD-PKK terör örgütü yalan söylüyor. Batı da bu yalanın propagandasını yapıyor. PKK-PYD Suriye’de hiçbir şekilde Kürtleri temsil etmiyor. Afrin’deki Zeytin Dalı harekatı bunun en net göstergesi. Harekata katılan ÖSO unsurları içerisinde yüzlerce Kürt savaşçı var. Son olarak önceki gün yeni bir Kürt savaşçı birliği ÖSO’ya katıldı. Suriyeli Kürtler, Türk askeriyle birlikte Afrin’in teröristlerden kurtarılması için PKK-PYD teröristleriyle mücadele ederken, PKK-PYD safları ise batılı istihbarat ajanları ve eski askerlerden oluşan militanlarla dolu.

PYD-PKK’NIN İSLAMİYETLE SAVAŞI

PKK-PYD terör örgütü Suriye’de işgal ettiği tüm bölgelerde halka kendi ideolojisini dayatıyor. Suriye halkının yüzde 90’dan fazlası dinine bağlı Müslümanlardan oluşuyor. Ancak PYD terör örgütü, işgal ettiği Afrin gibi, Ayn el Arap, Rakka, Tel abyad ve daha bir çok şehir ve kasabada Müslümanlara Cuma hutbesini bile yasaklıyor.

ZEYTİNDALI HAREKATINDA ÖLEN TERÖRİSTLER, CENAZE NAMAZI KILINMADAN GÖMÜLDÜ

PKK-PYD terör örgütüyle ilgili bir gerçek de dün bir kez daha ortaya çıktı. Zeytin Dalı Harekatında çok sayıda terörist öldürüldü. Teröristlerin cenazeleri Afrin meydanında törenle kaldırıldı. Ancak bu törende dikkat çekici bir durum vardı, cenaze namazı kılınmadı, terör propagandası yapılıp, cesetler omuzlarda taşındıktan sonra gömüldü.

(Haber7)