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İşte Afrin'de düşürülen helikopter...

Partisinin İstanbul İl İstişare Toplantısı’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir helikopterimizin bugün düşürüldüğünü açıkladı.

10 Şubat 2018 Cumartesi 15:16
İşte Afrin'de düşürülen helikopter...

YENİAKİT.COM.TR Öğlen saatlerinde Afrin'in Bayraklı istikametinde hava harekatına katılan bir ATAK helikopteri, Amerikan yapımı MANPAD füzesi ile vuruldu. Helikopterde bulunan iki pilot ile irtibat sağlanmaya çalışılıyor.

Bir twitter kullanıcısı, "Helikopter özel kuvvetler ı taşıyordu VATAN SAĞOLSUN" dedi.

Başka bir twitter kullanıcısı ise kazânın TSK tarafından teyit edilmesi gerektiğini söylerek sakin olma çağrısında bulundu.

Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Helikopter düşer, uçak düşer, askerimiz düşer fakat bu bayrak DÜŞMEZ DÜŞMEYECEK." paylaşımında bulundu.

TERÖR YANDAŞLARININ İDDİALARI

Dilgeş Amed isimli terör yancısı potansiyel terörist, Twitter hesabı üzerinden, "Raco'ya bağlı Qûde köyünde işgalci tc ordusuna bağlı bir helikopter düşürüldü" paylaşımını yaptı.

Robin Dilbirin isimli alçak bir terörist ise, "bir helikopter düşürülmüş her biji ypg" yazdı.

TSK'DAN AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Sosyal medya kullanıcıların çoğu, Genelkurmay'dan resmi bir açıklama yapılmasını bekliyor. Kullanıcılar, TSK'dan resmi açıklama gelmeden helikopterin düşürüldüğü bölge hakkında yorumda bulunulmaması gerektiğini düşünüyor. 

 

Haber Tarihi: 10 Şubat 2018 Cumartesi 15:16
  1. Afrin
  2. düşürülen helikopter
  3. TSK
  4. Recep Tayyip Erdoğan

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