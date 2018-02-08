İşte Afrin operasyonundaki en çarpıcı kare
Afrin'de terör örgütü YPG’ye yönelik düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı'na devam eden askerimizin ortaya çıkan fotoğrafı oldukça dikkat çekti.08 Şubat 2018 Perşembe 11:46
Zeytin Dalı harekatı Afrin kırsalında 20. gününde devam ederken güvenlik uzmanı Abdullah Ağar'ın bugün sosyal medyadan paylaştığı bir fotoğraf oldukça dikkat çekti.
Afrin'de operasyonda olan bir askerin postallarının hali görenleri duygulandırdı.
Ağar paylaştığı fotoğraf için şu sözlere yer verdi:
"Afrin dağlarındaki Mehmetçik'ten. Mücadelede yaşam, ölüm, neşe, gırgır, keder, onur kısaca budur. POSTAL'dadır her şey. Serdengeçti bir bedbinlik, kavruk bir savrukluk, sessiz bir haykırış. Ve hepsiyle onurlu bir şahlanış. Ve her şeyi, her zaman en güzel POSTAL anlatır."
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