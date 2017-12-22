Kültür AŞ
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İşte ABD'nin terör güzergahı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi sonrası "PYD'ye artık silah verilmeyecek" yalanı erken patladı.

22 Aralık 2017 Cuma 11:25
İşte ABD'nin terör güzergahı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her ne kadar bundan sonra terör örgütüne silah verilmeyeceği garantisi verse de, ana çatısını PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin oluşturduğu DSG'liler bunu yalanlayarak silah sevkiyatının sürdüğünü belirtiyor. Suriye'nin kuzeyinde DSG'ye ait 13 silah deposu bulunuyor. Kara ve hava yoluyla getirilen silahlar buralarda tutuluyor. Hava yoluyla Rimelan ve Kobani'ye silah indiriliyor. Kara yoluyla ise silah taşıyan tırlar ya da askeri araçlardan oluşan konvoylar çoğunlukla Erbil'e indiriliyor. Bu askeri teçhizatlar bir süre öncesine kadar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yönettiği Semelka sınır kapısından geçirerek YPG'nin kontrol altında tuttuğu bölgeye sokuluyor.

ZIRHLI ASKERİ ARAÇLAR

ABD tarafından sevk edilen zırhlı araçlara bakıldığında ise Humwee tipi zırhlı askeri araçlar ile Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılar öne çıkıyor. Örgüte verilen silahların arasında MK-19 bomba atar, BGM-71 TOW tanksavar füzesi ile daha önce Türkiye'ye satışı reddedilen ve sofistike bir silah olan FGM-148 Javelin anti-tank füzeleri yer alıyor. Bunların dışında ABD ordusunun kullandığı M-16 piyade tüfekleri ile M-4 Karabina tüfeklerinden de binlerce adet gönderildi.

BİNLERCE KALAŞNİKOF

ABD bunlar dışında yine binlerce Kalaşnikof otomatik tüfek ve AT-4 tanksavar füzesini Suriye'ye yolluyor. Ayrıca türü tam tespit edilememiş anti-tank füzeleri, insansız hava gözlem araçları, çok namlulu roketatarlar ve füze rampaları ile 80 ve 120 mm'lik yüzlerce havan, yine Amerika bölgedeki operasyonları için YPG/DSG'ye veriliyor.

SİLAH SEVKİYATI 2014'TE BAŞLADI

ABD'nin PYD/SDG'ye silah sevkiyatı 19 Ekim 2014'te başladı. İlk partide 24 ton silah ve ilaç gönderildi. 10 Ekim 2015'te ABD'nin talimatıyla ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu çok küçük Arap, Süryaniler ve diğer etnik unsurlardan teröristlerin de olduğu DSG kuruldu. ABD silah yardımlarını YPG'ye değil DSG'ye yaptığını ve hafif silahlar gönderdiğini açıkladı. Ocak 2017'de DSG'ye ilk kez ağır silah ve zırhlı araç gönderildi. Bu tarihten sonra ağır silah ve zırhlı araç sevkiyatı artarak devam etti. DSG'ye son silah sevkiyatı 20 Kasım 2017'de yapıldı. Deyr ez Zor operasyonu için terör örgütüne ağır silahlar ile 120 Humwee zırhlı araç gönderildi.

BARIŞ KONFERANSINA KÜRTLER DE KATILACAK!

Rusya'nın Suriye için planladığı barış konferansına Kürt temsilcilerinde katılacağı iddia edildi. İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Suriye Halklarının Kongresi' adıyla duyurduğu konferansın 18 Kasım'da Soçi'de düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini yöneten PYD'ye davet nedeniyle itiraz etmesi sonrası konferansın akıbeti belirsizleşti. Kremlin'den dün yapılan açıklamada da "Aceleye getirmeyeceğiz" denildi.

'23 KÜRT'E İTİRAZ YOK'

Rus ajansı Sputnik Suriye'deki ateşkesin garantörleri olarak Rusya, Türkiye ve İran'ın kongreye 23 Kürt temsilcinin katılması konusunda mutabakat sağladığını duyurdu. Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Rus tarafı, Kürtlerin de yer aldığı 1.490 kişilik bir liste sundu. Türkiye, şu anda 23 Kürt temsilcinin katılımını kabul etti. Ankara, liste üzerinde çalışacağını belirtti ancak herhangi bir itiraz dile getirmedi" dedi. Sputnik, Kongre'nin 29-30 Ocak'ta yapılacağını da öne sürdü.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 11:25
  1. PYD
  2. ABD
  3. Donald Trump
  4. Recep Tayyip Erdoğan
  5. SDG
  6. YPG
  • vatandaşvatandaş1 gün önce
    Bir şafak baskınıyla o depolar ele geçirilir ve yankee ve köpeklerinin kısa hikayesi de böyle acı biter
  • KocasolakKocasolak1 gün önce
    Biz bu katil esedi kabullenmek zorundayız, katilin katili putini, katilinde katili abd yi nasıl ki kabul ediyor isek esed ile ö.s.o. nu dabir şekilde ortak bir paydada buluşturmak zorundayız. Suriye bütünlüğü üzerinde tam mutabık olan bu iki düşman bize,birlik olurlarsa, veya en azından bir zeminde anlaşırlarsa faydalı olurlar. Pyd ile abd nin parçalı suriye oyununu bozmanın başka çaresi yok, bu esnekliği gösteremez isek KAYBEDİYORUZ. Uçak düşürme hadisesi sonrası putin ile nasıl anlaştık sa bu katil esed lafını unutup bu çıfıtla anlaşmak zorundayız. Pyd yi havadan karadan aynı anda bi saldırı ile silebiliriz.
  • MalkoçoğluMalkoçoğlu1 gün önce
    Kılıç kınından çıkmadıkça it sürüsü dağılmaz....pyd ile değil abd ile savaşıyoruz
Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  1. Uludağ'da 6 dağcı kayboldu
  2. Binlerce aileye müjde
  3. Ankara'nın tavrı, ABD'nin tehditlerini..
  4. ABD'nin BM temsilcisini telefonda fena..
  5. Hindistan ve Pakistan ordusu arasında..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan tümen..
  7. Pensilvanya dediler Umre çıktı
  8. Başbakan Yıldırım, Karabük Valiliğini..
  9. Gazişehir Gaziantep sahasında Çaykur..
  10. ABD'den Ukrayna'ya silah yardımı
  11. İstanbulspor sahasında Elazığspor'a..
  12. Lider, Adana'da yara aldı
  13. Mescid- Aksa'da gözaltına alınan..
  14. İsrail'de gözaltına alınan Türk..
  15. Ünlü piyanist Blet’den İsrail’i boykot..
  16. Flaş 'bitcoin' iddiası: Bir gecede...
  17. Süper Lig'de muhteşem Kudüs koreografisi
  18. Pamuk şeker kavgası kanlı bitti: 2..
  19. İstanbul Öğretmen Akademisi için..
  20. Hayalinizdeki bölüm hangi puan türünde?
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
Bilmiyorsan sus da... Kemal'in yeni gafı 'Yok artık' dedirtti
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD'li komutandan tehdit gibi iddia: Yakında...
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
ABD yenilgiyi hazmedemedi! Trump ateşle oynuyor
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
Kılıçdaroğlu'ndan Yunan bakana şaşırtan çıkış: Gelip alacağım
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'
BAE'nin yeni hainliği! 'Erdoğan ile bir daha görüşme'

Günün Karikatürü

Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.12.2017
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
CIA analistinin jeton düştü: Dünya bize gülüyor
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi
Türkiye'ye teşekkür etti ve çağrıda bulundu: Artık vakti geldi