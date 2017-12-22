İşte ABD'nin terör güzergahı

ABD Başkanı Donald Trump, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a her ne kadar bundan sonra terör örgütüne silah verilmeyeceği garantisi verse de, ana çatısını PKK'nın Suriye uzantısı olan YPG'nin oluşturduğu DSG'liler bunu yalanlayarak silah sevkiyatının sürdüğünü belirtiyor. Suriye'nin kuzeyinde DSG'ye ait 13 silah deposu bulunuyor. Kara ve hava yoluyla getirilen silahlar buralarda tutuluyor. Hava yoluyla Rimelan ve Kobani'ye silah indiriliyor. Kara yoluyla ise silah taşıyan tırlar ya da askeri araçlardan oluşan konvoylar çoğunlukla Erbil'e indiriliyor. Bu askeri teçhizatlar bir süre öncesine kadar Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin (IKBY) yönettiği Semelka sınır kapısından geçirerek YPG'nin kontrol altında tuttuğu bölgeye sokuluyor.

ZIRHLI ASKERİ ARAÇLAR

ABD tarafından sevk edilen zırhlı araçlara bakıldığında ise Humwee tipi zırhlı askeri araçlar ile Cougar tipi zırhlı personel taşıyıcılar öne çıkıyor. Örgüte verilen silahların arasında MK-19 bomba atar, BGM-71 TOW tanksavar füzesi ile daha önce Türkiye'ye satışı reddedilen ve sofistike bir silah olan FGM-148 Javelin anti-tank füzeleri yer alıyor. Bunların dışında ABD ordusunun kullandığı M-16 piyade tüfekleri ile M-4 Karabina tüfeklerinden de binlerce adet gönderildi.

BİNLERCE KALAŞNİKOF

ABD bunlar dışında yine binlerce Kalaşnikof otomatik tüfek ve AT-4 tanksavar füzesini Suriye'ye yolluyor. Ayrıca türü tam tespit edilememiş anti-tank füzeleri, insansız hava gözlem araçları, çok namlulu roketatarlar ve füze rampaları ile 80 ve 120 mm'lik yüzlerce havan, yine Amerika bölgedeki operasyonları için YPG/DSG'ye veriliyor.

SİLAH SEVKİYATI 2014'TE BAŞLADI

ABD'nin PYD/SDG'ye silah sevkiyatı 19 Ekim 2014'te başladı. İlk partide 24 ton silah ve ilaç gönderildi. 10 Ekim 2015'te ABD'nin talimatıyla ana omurgasını YPG'nin oluşturduğu çok küçük Arap, Süryaniler ve diğer etnik unsurlardan teröristlerin de olduğu DSG kuruldu. ABD silah yardımlarını YPG'ye değil DSG'ye yaptığını ve hafif silahlar gönderdiğini açıkladı. Ocak 2017'de DSG'ye ilk kez ağır silah ve zırhlı araç gönderildi. Bu tarihten sonra ağır silah ve zırhlı araç sevkiyatı artarak devam etti. DSG'ye son silah sevkiyatı 20 Kasım 2017'de yapıldı. Deyr ez Zor operasyonu için terör örgütüne ağır silahlar ile 120 Humwee zırhlı araç gönderildi.

BARIŞ KONFERANSINA KÜRTLER DE KATILACAK!

Rusya'nın Suriye için planladığı barış konferansına Kürt temsilcilerinde katılacağı iddia edildi. İlk olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'Suriye Halklarının Kongresi' adıyla duyurduğu konferansın 18 Kasım'da Soçi'de düzenlenmesi planlanıyordu. Ancak Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyini yöneten PYD'ye davet nedeniyle itiraz etmesi sonrası konferansın akıbeti belirsizleşti. Kremlin'den dün yapılan açıklamada da "Aceleye getirmeyeceğiz" denildi.

'23 KÜRT'E İTİRAZ YOK'

Rus ajansı Sputnik Suriye'deki ateşkesin garantörleri olarak Rusya, Türkiye ve İran'ın kongreye 23 Kürt temsilcinin katılması konusunda mutabakat sağladığını duyurdu. Sputnik'e konuşan bir kaynak, "Rus tarafı, Kürtlerin de yer aldığı 1.490 kişilik bir liste sundu. Türkiye, şu anda 23 Kürt temsilcinin katılımını kabul etti. Ankara, liste üzerinde çalışacağını belirtti ancak herhangi bir itiraz dile getirmedi" dedi. Sputnik, Kongre'nin 29-30 Ocak'ta yapılacağını da öne sürdü.