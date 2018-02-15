İşte ABD'nin 'terör desteği' itirafı!

Donald Trump yönetimi görevdeki ikinci yılına girerken Ankara-Washington hattındaki PYD/PKK gerilimi devam ediyor. Önceki ABD Başkanı Barack Obama döneminde başlayan ve Trump döneminde de süren "PYD/PKK'ya silah desteği" konusu ikili ilişkilerin temel fay hatlarından biri olurken, ABD yönetiminin bu konuda ısrarı Ankara'daki güven kaybını daha da artırmış gözüküyor.