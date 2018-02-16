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İşte ABD'nin saçma sapan teklifinin iç yüzü!

ABD Savunma Bakanı Mattis’in Milli Savunma Bakanı Canikli’ye sunduğu "YPG ile PKK’yı savaştırabiliriz” teklifinin perde arkasında karanlık bir plan olduğu ortaya çıktı.

16 Şubat 2018 Cuma 08:12
İşte ABD'nin saçma sapan teklifinin iç yüzü!

21 Kasım’dan bu yana İran’a yakınlığı ile bilinen 68 PKK’lıyı Suriye sahasından çıkaran ABD’nin, YPG içindeki İran fraksiyonunun gücünü kırmak ve Suriye sahası içinde İran’ın etki alanını daraltmak için hamle yaptığı iddia edildi.

Diplomatik kaynaklar, son 2 yıldan bu yana gerilen Ankara-Washington ilişkilerini toparlamak üzere Mattis’in ortaya attığı fikrin aslında YPG’yi bitirmek yerine YPG içindeki İran etkisini kırmaya yönelik olduğunu düşündüklerini kaydetti.

DAHA ÖNCE 2 KEZ AYNI TEKLİFİ YAPMIŞLAR

Mattis’in önerisinin daha önce Ankara’da ABD’lilerle yapılan 2 toplantıda da benzer formüller halinde dile getirildiği ancak kabul görmediği hatta Ankara’nın “PYD/YPG konusundaki tavrımız nettir” mesajı verdiği belirtildi.

ABD’nin Ankara’ya şu ana kadar sunduğu önerilere mesafeli bakan Türkiye’nin, önerilerin orta ve uzun vadede oluşturacağı riskleri ve beklentileri muhataplarına ilettiği öğrenildi.

İRAN'A YAKIN PKK'LILARIN SURİYE SAHASINA GİRİŞLERİ YASAKLANDI

Diplomasi ve güvenlik çevreleri, “ABD Salih Müslüm, Mustafa Karasu gibi örgütün 68 önemli ismini tasfiye süreci başlattı. İran ile yakın diyalogları olan bu isimlerin geçtiğimiz kasım ayından itibaren Suriye sahasına girmeleri resmen yasaklandı. PYD ve YPG’ye PKK ağı üzerinden sahip olan ve şimdi örgüt içindeki İran yanlısı güçlerin etki edebileceğini bilen ABD, İran yanlısı grupları tasfiye sürecine hız verdi” yorumunu yapıyor.

ABD'NİN TEKLİFİNİN ARKA PLANI

Suriye sahası içinde örgütün 68 önemli ismini tasfiye eden ABD’nin Süleymaniye’de gerçekleşen PKK üst düzey yöneticileri toplantı sonrası başta örgüt elebaşı Cemil Bayık olmak üzere önemli isimlerin ikna edilmesinin imkânsızlığı nedeniyle PKK elebaşları karşısında hareket edebilecek ve örgüt içinde acımasızlığı ile bilinen Şahin Cilo ile Suriye sahasında yola devam kararı aldığı ifade ediliyor. Diplomatik kaynaklar, ABD’nin bu tasfiye sürecini Türkiye’ye “PKK ile YPG’yi savaştıralım” önerisi olarak sunduklarını kaydediyor. (Habertürk)

Haber Tarihi: 16 Şubat 2018 Cuma 08:12
  1. James Mattis
  2. Nurettin Canikli
  3. ABD
  4. YPG

YORUM YAZ

  • müslimmüslim21 dk önce
    adamlar sizi takmıyoruz diyorlar; bizde incirliği basıp, abd nin can çekişmekte olan kafasını tamamen koparmalıyız.
  • Ömer GençÖmer Genç1 sa önce
    Komedi...Görelim Mevlamiz neyelr.
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