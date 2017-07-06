İşte ABD’nin inkar ettiği belgeler!

Başsavcılığın yeni iddianamesinde yer verilen firari FETÖ imamı Bayram Andaç'ın, TIR'ların durdurulmasının ertesi günü ve ertesi hafta ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile 5 görüşme yaptığı belirlenmişti. Ancak başsavcılığın büyükelçilikten bilgi istediği yazının, dün saat 15.26'da büyükelçilik tarafından teslim alındığı ortaya çıktı..

Ankara Jandarma İstihbarat Komutanı Yarbay Erdal Turna'dan sorumlu FETÖ imamı Muharrem Gözüküçük'ün de ABD Büyükelçiliği ile 6 Mart'ta 2 görüşmesi tespit edilmişti.

Başsavcılığın bilgi talep yazısı...

'Teslim alındı' belgesi.

(Sabah)