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İşte ABD’nin inkar ettiği belgeler!

MİT TIR'larına operasyon yapan FETÖ imamlarıyla telefon irtibatları tespit edilen ABD Büyükelçiliği, dün yaptığı duyuruda İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgi istediği haberlerini kabul etmedi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 09:23
İşte ABD’nin inkar ettiği belgeler!

Başsavcılığın yeni iddianamesinde yer verilen firari FETÖ imamı Bayram Andaç'ın, TIR'ların durdurulmasının ertesi günü ve ertesi hafta ABD Büyükelçiliği ve İstanbul Başkonsolosluğu ile 5 görüşme yaptığı belirlenmişti. Ancak başsavcılığın büyükelçilikten bilgi istediği yazının, dün saat 15.26'da büyükelçilik tarafından teslim alındığı ortaya çıktı..

Ankara Jandarma İstihbarat Komutanı Yarbay Erdal Turna'dan sorumlu FETÖ imamı Muharrem Gözüküçük'ün de ABD Büyükelçiliği ile 6 Mart'ta 2 görüşmesi tespit edilmişti.

Başsavcılığın bilgi talep yazısı...

 

'Teslim alındı' belgesi.

 

 (Sabah)

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 09:23
  1. Mit Tırları
  2. ABD Büyükelçiliği telefon görüşmesi
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