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İşte ABD'nin geleceği: Yalnız Kovboy

ABD giderek yalnızlaşıyor. Bu durumu, Amerikan dergisi TIME, son sayısının kapağına taşıdı.

26 Ocak 2018 Cuma 20:17
İşte ABD'nin geleceği: Yalnız Kovboy

Amerikan tarihinin en tartışmalı başkanlarından Donald Trump’ın göreve gelişinin birinci yılında, ülkesi dünya genelinde zemin kaybediyor.

Dünyanın en saygın haber ve politika dergilerinden olan TIME, ABD'nin geldiği noktayı bu kapakla anlatıyor.

Büyük bir beyaz kıta ABD'yi temsil ediyor. Üzerinde Amerikan bayrağı ve altında “America Alone”yani “Amerika tek başına” başlığı.

Ülkeler bu beyazlığın çevresinde küçük bölgeler olarak yerleştirilmiş. 

Başkan Trump’ın “Önce Amerika” sloganıyla Amerikan ekonomisini ve çalışanlarını öne çıkartan politikalarının ülkeyi yalnızlaştırdığına dikkat çekiyor.

Kapağa yansıyan konular da bunu destekler nitelikte: “Davos ve Donald” ile “yüzde 1 ile mutluluk saati.”

Siyasi gözlemciler de Donald Trump’ın gafları ve çelişkili açıklamaları, yaptığı sivri çıkışlarla Washington'ın giderek yalnızlaştığı konusunda hemfikir.

Bunun en somut örneği ise Amerikan Yönetiminin Kudüs çıkışı sonrasında Birleşmiş Milletler’de yalnız kalması oldu.

ABD, İran’daki protesto gösterileri konusunda da acilen toplantıya çağırdığı Güvenlik Konseyi’nde beklediği desteği bulamadı.

Trump, göçmenler ve geldikleri ülkelerle ilgili sözleriyle de Güney Amerika ile Afrika ülkelerinin tepkisini çekiyor. 

 

 

Haber Tarihi: 26 Ocak 2018 Cuma 20:17
  1. ABD
  2. Tıme
  3. Trump
  4. ABD'nin geleceği
  5. Yalnızlık
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