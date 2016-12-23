Cloudflare

İşte ABD’nin büyük yalanı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Bass, PYD/PKK'ya yardım etmediklerini söylemesine karşın, ABD ordusu Haseke ve Kobani'de örgüte desteğini sürdürüyor.

İşte ABD’nin büyük yalanı
Eklenme: 23 Aralık 2016, 21:08
Bu haber 1.930 kez okundu

ABD'nin Ankara Büyükelçisi John R. Bass, Suriye'de PYD/PKK'ya askeri yardımda bulunduklarını ve örgütün sınırda hakimiyet kuşağı kurmasına destek verdiklerini reddetmesine karşın Amerikan ordusu sahada terör örgütünü desteklemeyi sürdürüyor.

Bass, NTV'ye verdiği röportajda, ABD'nin Suriye sahasındaki uygulamalarıyla çelişen açıklamalarda bulundu.

Büyükelçi Bass, terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD'ye cephane ya da gelişmiş silah temin etmediklerini söyledi. Ancak, Haseke'deki AA muhabirleri, bu yıl içinde birkaç kere ABD helikopterlerinin Rümeylan'daki ve Harab Işk'taki Amerikan üslerine indiğini, örgütün konvoy halinde gelen araçlarına askeri nitelikli büyük kargolar yüklendiğini bildirmişti.

7 Nisan'da Bass'ın Ankara'da Diplomasi Muhabirleri Derneği'ndeki açıklamalarında, örgüte askeri yardım vermediklerini söylemesinin hemen ertesi günü, Amerikan helikopterleri Rümeylan'daki PYD/PKK unsurlarına büyük bir askeri sevkiyat yapmıştı.

DEAŞ'a karşı operasyonlarda Türkiye'deki İncirlik Üssü'nden istifade eden ABD, Haseke'nin kuzeydoğusundaki Rümeylan ilçesinde Ekim 2015'te, Kobani'nin (Ayn el Arab) güneyindeki Harab Işk köyüne de geçen mart ayında hava üssü kurmuştu.

"KANTON"LAR ABD DESTEĞİYLE BİRLEŞİYOR

Bass'ın sahadaki ABD politikasıyla çelişen bir diğer ifadesi de "Kürt kantonları diye tabir edilen bölgenin birleşmesini desteklemediklerine" ilişkindi.

Oysa, PYD/PKK, Suriye-Türkiye sınırının Fırat Nehri'nin doğusunda kalan bölümünü, ABD desteğiyle ele geçirdi. Haseke'deki kontrolünü genişletmesi, Kobani'yi geri aldıktan sonra Tel Abyad'a hakim olması ve üçünü birleştirmesi Amerikan Hava Kuvvetlerinin tam desteği sayesinde mümkün oldu.

Örgüt, Bass'ın karşı çıktıklarını iddia ettiği kuşağı nehrin batısındaki Afrin ilçesiyle birleştirebilmek için yine 12 Ağustos'ta Münbiç'i işgal etti. Münbiç'te ABD ve bazı Batı ülkelerinin aylar süren hava saldırıları gerçekleşti.

Bass, Türkiye'nin güvenlik kaygılarını anladıkları mesajını vermesine karşın, ABD yönetimi Münbiç'in alınmasıyla örgütün ilçeyi Araplara terk edeceği sözünü tutmadı.

PYD/PKK, Suriye'nin kuzeydoğu sınırındaki Haseke'den başlayarak Hatay'ın karşısına kadar sınır hattında uzanan bir hakimiyet bölgesi kurmayı hedefliyor.

ATEŞKES VE TAHLİYE PLANINA TERS MESAJLAR

Bass, Türkiye ve Rusya'nın doğu Halep ile ülke genelindeki ateşkes ve tahliye çabalarını desteklediklerini açıklamasına karşın, sahadaki ABD güvenlik yetkilileri farklı bir tutum sergiliyor.

Halep'teki muhalif komutanlardan alınan bilgiye göre, Amerikalı yetkililer Halep ve çevresinde destekledikleri ve "ılımlı" tabir ettikleri muhalif gruplara, "sürece katılmayın" mesajı gönderdi. Amerikalı yetkililer, muhalifleri kandırıldıklarına ikna etmeye çalıştı.

FETÖ DOSYASINDAN HABER YOK

FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in iadesine ilişkin soru üzerine Bass, "ciddiyetle ve Türkiye ile son derece yakın" olarak çalıştıklarını, "aynı ruh ve kararlılıkla" çalışmaya devam edeceklerini savundu.

Ancak, ABD yönetiminden 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana elebaşı hakkında somut bir adım gelmedi.

Bass ayrıca, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Rusya'nın Ankara büyükeçisi Andrey Karlov suikastının failinin FETÖ'ye mensup olduğunu açıkça ifade etmesine rağmen, bu konuda kanıt olmadığını da öne sürdü.

 

 
Etiketlerabdypgterör örgütüyalanjohn bass
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Ömer halis

terör saldırılarından amerika avrupada yılda bir kaç kişi ölürkenTürkiyedeise binlerce kişi ölüyor. amerika ve almanyada ölen 1kişi için yer yerinden oynuyor ama ölen Türk ve özellikle müslüman olunca neredeyse sevinçlerinden zil takıp oynayacak şerefsizler.işte nato ve amrikanın Avrupanın Adeleti bukadar olur TürkiyeamerikaAvrupa ve natodan uzak durması gerek

Cevapla

  • Musul'da taktik değiştiriyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklamaBasında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama

İlahiyatçı Yazar Nureddin Yıldız hakkında bazı basın yayın organlarında yer…

Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda…

Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)…

FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuşFETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş

Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarına Kenya'da bulunan…

AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybettiAK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Ankara'da AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı…

Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkatKur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından…

"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur""Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

Terörle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek cephede…

"Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu""Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu"

Türkiye'nin üzerinde oynanan 100 yıllık oyunu en açık şekilde Cumhurbaşkanı…

DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldüDAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında EL Bab'ta 68 teröristin öldürüldüğünü…