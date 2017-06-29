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İşte ABD'nin 6 Müslüman ülkeye uyguladığı vize yasağı detayları

ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı kılavuza göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarına uygulanacak 'faşist' yasağın detayları...

29 Haziran 2017 Perşembe 14:14
İşte ABD'nin 6 Müslüman ülkeye uyguladığı vize yasağı detayları

ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının 'kısmen uygulanmasına' izin verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni açıkladığı bir kılavuz ile bu altı ülkeden ABD vizesine başvuranlar için istenen kriterler ortaya çıktı.

1. Başkanlık kararnamesi ile nüfusunun çoğunluğu Müslüman 6 ülke İran, Libya, Somali, Sudan, Suriye ve Yemen'e yasak uygulanıyor 
2. Bu ülkelerin vatandaşları ABD vizesine başvurmaları için ülkede ya yakın akraba ilişkilerinin olması ya da bir ABD'li kurumla resmi bağlarının olması gerekiyor

 3. Yakın aile bağları statüsünü içerisinde büyükanne, büyükbaba, torun, hala, amca, yeğen, kuzen, enişte, kayınbirader, görümce ve diğer 'geniş aile üyelerini' yok 
4. Sadece ebeveyn, çocuk, eş, damat, gelin veya kardeş bu kapsamda dahil ediliyok 
5. ABD'ye konferans vermeye gelen akademisyenler, öğrenciler, iş kontratı imzalamış kişilerin seyahat yasağından etkilenmeyecek

 

Haber Tarihi: 29 Haziran 2017 Perşembe 14:14
  1. ABD İslam ülkelerine vize
  2. ABD Vize
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