İşte ABD'nin 6 Müslüman ülkeye uyguladığı vize yasağı detayları
ABD Dışişleri Bakanlığı'nın açıkladığı kılavuza göre nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan 6 ülkenin vatandaşlarına uygulanacak 'faşist' yasağın detayları...
29 Haziran 2017 Perşembe 14:14
ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın 6 Müslüman ülkeye yönelik uyguladığı seyahat yasağının 'kısmen uygulanmasına' izin verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı'nın yeni açıkladığı bir kılavuz ile bu altı ülkeden ABD vizesine başvuranlar için istenen kriterler ortaya çıktı.