İşte 679 sayılı KHK ile Diyanet'ten ihraç edilenlerin tam listesi

OHAL kapsamında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname yayınlandı. Bu kamsamda Diyanet İşleri Başkanlığından ihraç edilen personelin tam isim listesi:

İşte 679 sayılı KHK ile Diyanet'ten ihraç edilenlerin tam listesi
Eklenme: 07 Ocak 2017, 08:54
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OHAL kapsamında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname de 135 Diyanet personeli ihraç edildi.

6 Ocak 2017 tarih ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

İhraç edilen müftülerin listesi 

1: MUSTAFA KARA    İL MÜFTÜ YARDIMCISI    HATAY
2: İLYAS ÖZTÜRK    iLÇE MÜFTÜSÜ    İSTANBUL KADIKÖY
3: AHMET AKYIL        İLÇE MÜFTÜSÜ    İZMİR BALÇOVA
4: MEHMET KARAHAN    İLÇE MÜFTÜSÜ    İZMİR MENDERES
5: İSMAİL SATU    İLÇE MÜFTÜSÜ    İZMİR SELÇUK
6: HULİSİ YETİM    İLÇE MÜFTÜSÜ    ESKİŞEHİR MİHALGAZİ

İhraç edilen İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımların İsim Listesi

1:    19941125    HİLMİ YAVUZ    İMAM HATİP    ADANA SEYHAN
2:    20111191    OĞUZ AFŞAR    İMAM HATİP    AKSARAY GÜLAĞAÇ
3:    200713199    KAMİL SAĞIR    İMAM HATİP    AMASYA
4:    19975136    FATİH GÜL    İMAM HATİP    AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY
5:   19874361    ENVER ÖZTAŞ    İMAM HATİP    ANKARA ALTINDAĞ
6:   19970819    SIDDIK KAYA    İMAM HATİP    ANKARA ETİMESGUT
7:    20041121    RAMAZAN ASLAN    MÜEZZİN KAYYIM    ANKARA EVREN
8:   19851908    YÜKSEL İBİŞ    İMAM HATİP    ANKARA MAMAK
9:    19897336    HAŞAN KJD1K    İMAM HATİP    ANKAltA YENİMAHALLE
10    20129131    MURAT YILDIZ    İMAM HATİP    ARTVİN BORÇKA
11:   19861499    SERVET SANCAR    MÜEZZİN KAYYIMI    ARTVİN ŞAVŞAT
12:   20076841    KURTULUŞ ÇETİN    MÜEZZİN KAYYIM    BİLECİK BOZÜYÜK
13:   19930649    AHMET ALİ DOĞAÇ    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇAL
14:   19902517    HAŞAN ALİ UYSAL    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
15:    19866392    MUSA GÖKÇE    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
16:    20130888    OSMAN ŞAHİN    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
17:   9851590    ÖMER ÖZDEMİR    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
18:    19863933    ŞİNASİ UYSAL    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
19:    19903713    YÜKSEL SARI0ĞLU    İMAM HATİP    DENİZLİ ÇİVRİL
20:    19911114    REŞİT ŞİMŞEK    İMAM HATİP    ERZURUM PALANDÖKEN

21:    19941332    CİHAN AYDIN    İMAM HATİP    ERZURUM YAKUTİYE
22:    20042123    MUHAMMED SALİH YAKUT    MÜEZZİN KAYYIM ERZURUM YAKUTİYE
23:    19921218    AHMET AKIM    İMAM HATİP    GAZİANTEP İSLAHİYE
24:    19941828    İSMAİL YÜKSEL    İMAM HATİP    GAZİANTEP İSLAHİYE
25:   20116952    .ADİL KESKİNSOY    İMAM HATİP    GAZİANTEP OĞUZELİ
26:    200711120    MESUT KALKAN    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
27:   19854166  MUHAMMED MAHİR ÖZTÜPEKÇİ    İMAM HATİP   GAZİANTEP ŞAHİNBEY
28:    19953223    İBRAHİM ASIR    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
29   19821734    KADİR YÜCEL    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
30:    20101726    JNIIR DURMUŞ    İMAM HATİP    GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL

31:    19855465    EMSAL GÖK    MÜEZZİN KAYYIM    GÜMÜŞHANE
32:    19831511    HAŞAN SARIAYA    İMAM HATİP    HATAY KIRIKHAN
33:    19890391    HÜSEYİN ÇELİKKAYA    İMAM HATİP    ISPARTA ATABEY
34:    19852213    MEHMET ALİ ADIYAMAN    MÜEZZİN KAYYIM    ISPARTA ATABEY
35:    19864618    MEHMET EMİN BAL    MÜEZZİN KAYYIM    SPARTA GELENDOST
36:    19861106    MUHAMMED SÜZGÜN    İMAM HATİP    İSTANBUL ÇATALCA
37:    19863861    ABDURRAHİM SANCAR    İMAM HATİP    İSTANBUL SİLİVRİ
38:    19960003    FATİH ALTUNKAYA    İMAM HATİP    İSTANBUL SİLİVRİ
39:    19896123    SÜLEYMAN ÇIG    İMAM HATİP    KARABÜK EFLANİ
40:    19920522    SALİH KIRIMLI    İMAM HATİP    KARABÜK SAFRANBOLU

41:     19977186    HARUN GÜRCAN    MÜEZZİN KAYYIM    KARAMAN
42:    19910639    YAKUP TEKELİ    MÜEZZİN KAYYIM    KARAMAN
43:     19672161    OSMAN BOZ    İMAM HATİP    KOCAELİ GEBZE
44:     19931831    MEHMET ALİ DOKUZOBLU    İMAM HATİP    KOCAELİ İZMİT
45:     19894658    SAHABETTİN ALTUNTAŞ    İMAM HATİP    KOCAELİ KÖRFEZ
46:     19931128    HALİS AKDAL    İMAM HATİP    KONYA BEYŞEHİR
47:     20070990    MEHMET DEMİRCİ    İMAM HATİP    KONYA ILGIN
48:     20090266    YUNUS AKÇA    İMAM HATİP    KONYA İLGIN
49:     19901727    MEVLOTÇETİNKAYA    İMAM HATİP    KONYA MERAM
50:     19883016    RECEP SALDIK    İMAM HATİP    KÜTAHYA TAVŞANLI

51:    19840941    ABDURRAHMAN KAYGUSUZ    İMAM HATİP    MALATYA BATIALGAZt
52:    19978679    MAHMUT YILMAZ    İMAM HATİP    MALATYA BATTALGAZi
53:    19976123    MEHMET ZEREN    İMAM HATİP    MALATYA BA'ITALGAZI
54:    19971816    EBUBEKİR TAŞ    İMAM HATİP    MERSİN TARSUS
55:    19861508    HAŞAN ÖZ   İMAM HATİP    MERSİN YENİŞEHİR
56:    19885058    MUHAMMET ALTAN    İMAM HATİP    MERSİN YENİŞEHİR
57:   19832802    ABDULLAH TOPAL    İMAM HATİP    MUĞLA ORTACA
58:    19874945    BİLAL GÖKDAL    İMAM HATİP    MUĞLA ORTACA
59:    19886899    HALİL DOĞAN    İMAM HATİP    OSMANİYE
60:    19901888    AB ÎDİN IŞIK    MÜEZZİN KAYYIM    OSMANİYE

61:   20040701    FATİH ÇAĞLAYAN    İMAM HATİP    SAKARYA ADAPAZARI
62:    19901718    NİHAT ÖZLÜ    İMAM HATİP    SAKARYA ARİPİYE
63:    19863016    ABDURRAHMAN KARYAĞDI    İMAM HATİP    SAKARYA ERENLER
64:    20103682    HÜSEYİN POLAT    İMAM HATİP    ŞANLIURFA BİRECİK
65:    19901017    İL YAS POLAT    İMAM HATİP    ŞANLIURFA BİRECİK
66:    19882704    ABDULLAH YILDIRIM    İMAM HATİP    ŞANLIURFA SURUÇ
67:    19930178    HÜSEYİN AYDIN    İMAM HATİP    TEKİRDAĞ ÇORLU
68:   19950734    SEDAT KIRCAK    İMAM HATİP    TEKİRDAĞ SOLEYMAKPAŞA
69:    19942688    HAŞAN GACAL    MÜEZZİN KAYYIM    TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
70:    19861119    NURETTİN ARIKAN    İMAM HATİP    UŞAK

71:    201211241    YASİN TAŞ    İMAM HATİP    YALOVA ALTINOVA
72:    19952506    CENGİZ TAŞDEMÎR    İMAM HATİP    YOZGAT
73:    19971323    OSMAN KARADAVUT    İMAM HATİP    YOZGAT
74:    19963646    SADETTİN ERDOĞAN    İMAM HATİP    YOZGAT
75:    19884804    ALİ KILINÇ   MÜEZZİN KAYYIM    YOZGAT

İhraç Edilen Kur'an Kursu Öğreticilerininin İsim Listesi

1:   20102449    NACİYE YAMAÇLI    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    ADANA ÇUKUROVA
2:   20125345    ZEHRA DAĞISTAN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    ARTVİN HOPA
3:    20124274    FATMA BACAK    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BALIKESİR BALYA
4:    20122975    MERYAM ESER    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BİLECİK BOZÜYÜK
5:    19890654    ABÛULNASIR KUYULDAR    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BİNGÖL
6:   200710609    ZEYNEBE KURTARAN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    BİNGÖL
7:    20075727    YASEMİN TUNÇ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    DİYARBAKIR KAYAPINAR
8:  20063505    EBRU BİLGİÇ    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
9:    20102374    HÜLYA ARSLAN    KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ    GAZİANTEP ŞAHİNBEY
10    19791985    SÜLEYMAN TRKEKOĞLU    KUR'AI'I KURSU ÖĞRETİCİSİ    STANBUL BAHÇEIJEVLER
11:   20102655    FATİME BIYIKÇI    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    İSTANBUL BEYOĞLU
12:    20062489    SULTAN ŞİMŞEK    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KOCAELİ DARICA
13:    20121508    FAHRİYE MONKUŞ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KOCAELİ DİLO VASİ
14:    19865806    NURHAN ÖZ YURT    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KOCAELİ İZMİT
15:    20122347    KF7.FİAN 07.TÜRK    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KONYA AKŞEHİR
16    20121522    ELİF DOĞAN SAĞ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KONYA DOĞANHİSAR
17:    20071713    NESİBE AK    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    KONYA MERAM
18:    20077487    FATMA CAN    KÜR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    MERSİN TARSUS
19:    20123478    MESUDE DAĞLI    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    MERSİN TARSUS
20:    20078965    SEMİHA KARMİL    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    ORDU ALTINORDU
21:    20126592    AYŞE ORAL    KUR’AM KURSU ÖĞRETİCİSİ    OSMANİYE
22:   200710738    FA7.İI.ET TOKGÛZ    KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ    OSMANİYE KADİRLİ
23:  19875760    FATMA ALBAYRAK    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    SAKARYA ADAPAZARI
24:    20124663    NİHAL ERDOĞMUŞ    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    SAKARYA ARİFİYE
25:    20124893    NAGİHAN ANAR    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    SAKARYA SERDİVAN
26:    20124214    AYŞENLER AYDOĞDU    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    TEKİRDAĞ ÇORLU
27::    20120953    MÜSEMMA YÜKSEL    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    TF.KÎRDAĞ SÜLEYMÂNPAŞA
28:    20079886    SARA ELMA    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    TEKİRDAĞ SÜLEYMÂNPAŞA
29:    20123738    MÜNÜRE KAYA    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT
30:    20075335    NlCrAR DOÖANTEKIN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT
31:    20075295    TEKGÜL ERCİYAS    KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT
32:     20071667    FEVZİYE ŞENDOĞAN    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT AKDAĞMADENİ
33:     20063296    ADİFE YALÇINKAYA    KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ    YOZGAT YERKÖY


Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ihraç edilen diğer kategorideki personel isim listesi

1:    19802623    EMİN ALAN    VHKİ    ANKARA POLATLI
2:    19961616    BEKİR YILMAZ    VHKİ    ANKARA YENİMAHALLE
3:    20083430    ÜMMÜER    VAİZ    DENİZLİ
4:    20117559    ADDAS BAYKARA    VHKİ    DENİZLİ
5:    19890208    ŞAKÎR KOCAKAPLAN    VHKİ    DENİZLİ ÇİVRİL
6:    19941617    MEHMET ORKİ    VAİZ    DENİZLİ SARAYKÖY
7:    20070571    BÜNYAMİN AKIN    MURAKIP    İSTANBUL BEYKOZ
8:    20120398    MEHMET ŞAHÎNER    ARAŞTIRMACI (6191 BKK) (01-12)    İZMİR BERGAMA
9:    19862053    AYVAZ DEMİREL    HİZMETLİ    İZMİR BORNOVA
10:    19977050    MEHMET DAŞÖNÜ    HİZMETLİ    İZMİR KİRAZ
11:    19886051    ALİ KIRGIZ    ŞOFÖR    İZMİR TORBALI
12:    20010898    AHME T ALİ KORKMAZ    VAİZ    KIRIK KALL
13:    20101137    ALİ ASAL    VAİZ    KIRKLARELİ
14:   20072383    NURİ CEYLAN    EĞİTİM GÖREVLİSİ    MANİSA EEĞİTİM MERKEZİ
15:    20020447    YUSUF DAŞAR    MEMUR    MUĞLA
16:    20081171    IHSAN KAÇAN    HİZMETLİ    MUĞLA BODRUM
17:    19894431    BEKİR SAVCI    VHKİ    MUĞLA YATAĞAN
18:    20116424    ABBAS FIRAT    VHKİ     ŞANLIURFA HİLVAN
19:    19890063    MUSTAFA KÖSE    VHKİ    TEKİRDAĞ MALKARA
20:    20022134    ALAATTİN ERSOY    VHKİ    YOZGAT SARJKAYA
21:    20011341    MUZAFFER ARLI    ŞEF    SAMSUN KAVAK
 

 
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