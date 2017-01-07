İşte 679 sayılı KHK ile Diyanet'ten ihraç edilenlerin tam listesi

OHAL kapsamında 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname de 135 Diyanet personeli ihraç edildi.
6 Ocak 2017 tarih ve 29940 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
İhraç edilen müftülerin listesi
1: MUSTAFA KARA İL MÜFTÜ YARDIMCISI HATAY
2: İLYAS ÖZTÜRK iLÇE MÜFTÜSÜ İSTANBUL KADIKÖY
3: AHMET AKYIL İLÇE MÜFTÜSÜ İZMİR BALÇOVA
4: MEHMET KARAHAN İLÇE MÜFTÜSÜ İZMİR MENDERES
5: İSMAİL SATU İLÇE MÜFTÜSÜ İZMİR SELÇUK
6: HULİSİ YETİM İLÇE MÜFTÜSÜ ESKİŞEHİR MİHALGAZİ
İhraç edilen İmam-Hatip ve Müezzin Kayyımların İsim Listesi
1: 19941125 HİLMİ YAVUZ İMAM HATİP ADANA SEYHAN
2: 20111191 OĞUZ AFŞAR İMAM HATİP AKSARAY GÜLAĞAÇ
3: 200713199 KAMİL SAĞIR İMAM HATİP AMASYA
4: 19975136 FATİH GÜL İMAM HATİP AMASYA GÜMÜŞHACIKÖY
5: 19874361 ENVER ÖZTAŞ İMAM HATİP ANKARA ALTINDAĞ
6: 19970819 SIDDIK KAYA İMAM HATİP ANKARA ETİMESGUT
7: 20041121 RAMAZAN ASLAN MÜEZZİN KAYYIM ANKARA EVREN
8: 19851908 YÜKSEL İBİŞ İMAM HATİP ANKARA MAMAK
9: 19897336 HAŞAN KJD1K İMAM HATİP ANKAltA YENİMAHALLE
10 20129131 MURAT YILDIZ İMAM HATİP ARTVİN BORÇKA
11: 19861499 SERVET SANCAR MÜEZZİN KAYYIMI ARTVİN ŞAVŞAT
12: 20076841 KURTULUŞ ÇETİN MÜEZZİN KAYYIM BİLECİK BOZÜYÜK
13: 19930649 AHMET ALİ DOĞAÇ İMAM HATİP DENİZLİ ÇAL
14: 19902517 HAŞAN ALİ UYSAL İMAM HATİP DENİZLİ ÇİVRİL
15: 19866392 MUSA GÖKÇE İMAM HATİP DENİZLİ ÇİVRİL
16: 20130888 OSMAN ŞAHİN İMAM HATİP DENİZLİ ÇİVRİL
17: 9851590 ÖMER ÖZDEMİR İMAM HATİP DENİZLİ ÇİVRİL
18: 19863933 ŞİNASİ UYSAL İMAM HATİP DENİZLİ ÇİVRİL
19: 19903713 YÜKSEL SARI0ĞLU İMAM HATİP DENİZLİ ÇİVRİL
20: 19911114 REŞİT ŞİMŞEK İMAM HATİP ERZURUM PALANDÖKEN
21: 19941332 CİHAN AYDIN İMAM HATİP ERZURUM YAKUTİYE
22: 20042123 MUHAMMED SALİH YAKUT MÜEZZİN KAYYIM ERZURUM YAKUTİYE
23: 19921218 AHMET AKIM İMAM HATİP GAZİANTEP İSLAHİYE
24: 19941828 İSMAİL YÜKSEL İMAM HATİP GAZİANTEP İSLAHİYE
25: 20116952 .ADİL KESKİNSOY İMAM HATİP GAZİANTEP OĞUZELİ
26: 200711120 MESUT KALKAN İMAM HATİP GAZİANTEP ŞAHİNBEY
27: 19854166 MUHAMMED MAHİR ÖZTÜPEKÇİ İMAM HATİP GAZİANTEP ŞAHİNBEY
28: 19953223 İBRAHİM ASIR İMAM HATİP GAZİANTEP ŞAHİNBEY
29 19821734 KADİR YÜCEL İMAM HATİP GAZİANTEP ŞAHİNBEY
30: 20101726 JNIIR DURMUŞ İMAM HATİP GAZİANTEP ŞEHİTKAMİL
31: 19855465 EMSAL GÖK MÜEZZİN KAYYIM GÜMÜŞHANE
32: 19831511 HAŞAN SARIAYA İMAM HATİP HATAY KIRIKHAN
33: 19890391 HÜSEYİN ÇELİKKAYA İMAM HATİP ISPARTA ATABEY
34: 19852213 MEHMET ALİ ADIYAMAN MÜEZZİN KAYYIM ISPARTA ATABEY
35: 19864618 MEHMET EMİN BAL MÜEZZİN KAYYIM SPARTA GELENDOST
36: 19861106 MUHAMMED SÜZGÜN İMAM HATİP İSTANBUL ÇATALCA
37: 19863861 ABDURRAHİM SANCAR İMAM HATİP İSTANBUL SİLİVRİ
38: 19960003 FATİH ALTUNKAYA İMAM HATİP İSTANBUL SİLİVRİ
39: 19896123 SÜLEYMAN ÇIG İMAM HATİP KARABÜK EFLANİ
40: 19920522 SALİH KIRIMLI İMAM HATİP KARABÜK SAFRANBOLU
41: 19977186 HARUN GÜRCAN MÜEZZİN KAYYIM KARAMAN
42: 19910639 YAKUP TEKELİ MÜEZZİN KAYYIM KARAMAN
43: 19672161 OSMAN BOZ İMAM HATİP KOCAELİ GEBZE
44: 19931831 MEHMET ALİ DOKUZOBLU İMAM HATİP KOCAELİ İZMİT
45: 19894658 SAHABETTİN ALTUNTAŞ İMAM HATİP KOCAELİ KÖRFEZ
46: 19931128 HALİS AKDAL İMAM HATİP KONYA BEYŞEHİR
47: 20070990 MEHMET DEMİRCİ İMAM HATİP KONYA ILGIN
48: 20090266 YUNUS AKÇA İMAM HATİP KONYA İLGIN
49: 19901727 MEVLOTÇETİNKAYA İMAM HATİP KONYA MERAM
50: 19883016 RECEP SALDIK İMAM HATİP KÜTAHYA TAVŞANLI
51: 19840941 ABDURRAHMAN KAYGUSUZ İMAM HATİP MALATYA BATIALGAZt
52: 19978679 MAHMUT YILMAZ İMAM HATİP MALATYA BATTALGAZi
53: 19976123 MEHMET ZEREN İMAM HATİP MALATYA BA'ITALGAZI
54: 19971816 EBUBEKİR TAŞ İMAM HATİP MERSİN TARSUS
55: 19861508 HAŞAN ÖZ İMAM HATİP MERSİN YENİŞEHİR
56: 19885058 MUHAMMET ALTAN İMAM HATİP MERSİN YENİŞEHİR
57: 19832802 ABDULLAH TOPAL İMAM HATİP MUĞLA ORTACA
58: 19874945 BİLAL GÖKDAL İMAM HATİP MUĞLA ORTACA
59: 19886899 HALİL DOĞAN İMAM HATİP OSMANİYE
60: 19901888 AB ÎDİN IŞIK MÜEZZİN KAYYIM OSMANİYE
61: 20040701 FATİH ÇAĞLAYAN İMAM HATİP SAKARYA ADAPAZARI
62: 19901718 NİHAT ÖZLÜ İMAM HATİP SAKARYA ARİPİYE
63: 19863016 ABDURRAHMAN KARYAĞDI İMAM HATİP SAKARYA ERENLER
64: 20103682 HÜSEYİN POLAT İMAM HATİP ŞANLIURFA BİRECİK
65: 19901017 İL YAS POLAT İMAM HATİP ŞANLIURFA BİRECİK
66: 19882704 ABDULLAH YILDIRIM İMAM HATİP ŞANLIURFA SURUÇ
67: 19930178 HÜSEYİN AYDIN İMAM HATİP TEKİRDAĞ ÇORLU
68: 19950734 SEDAT KIRCAK İMAM HATİP TEKİRDAĞ SOLEYMAKPAŞA
69: 19942688 HAŞAN GACAL MÜEZZİN KAYYIM TEKİRDAĞ SÜLEYMANPAŞA
70: 19861119 NURETTİN ARIKAN İMAM HATİP UŞAK
71: 201211241 YASİN TAŞ İMAM HATİP YALOVA ALTINOVA
72: 19952506 CENGİZ TAŞDEMÎR İMAM HATİP YOZGAT
73: 19971323 OSMAN KARADAVUT İMAM HATİP YOZGAT
74: 19963646 SADETTİN ERDOĞAN İMAM HATİP YOZGAT
75: 19884804 ALİ KILINÇ MÜEZZİN KAYYIM YOZGAT
İhraç Edilen Kur'an Kursu Öğreticilerininin İsim Listesi
1: 20102449 NACİYE YAMAÇLI KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ADANA ÇUKUROVA
2: 20125345 ZEHRA DAĞISTAN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ARTVİN HOPA
3: 20124274 FATMA BACAK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ BALIKESİR BALYA
4: 20122975 MERYAM ESER KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ BİLECİK BOZÜYÜK
5: 19890654 ABÛULNASIR KUYULDAR KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ BİNGÖL
6: 200710609 ZEYNEBE KURTARAN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ BİNGÖL
7: 20075727 YASEMİN TUNÇ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ DİYARBAKIR KAYAPINAR
8: 20063505 EBRU BİLGİÇ KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY
9: 20102374 HÜLYA ARSLAN KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ GAZİANTEP ŞAHİNBEY
10 19791985 SÜLEYMAN TRKEKOĞLU KUR'AI'I KURSU ÖĞRETİCİSİ STANBUL BAHÇEIJEVLER
11: 20102655 FATİME BIYIKÇI KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ İSTANBUL BEYOĞLU
12: 20062489 SULTAN ŞİMŞEK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ KOCAELİ DARICA
13: 20121508 FAHRİYE MONKUŞ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ KOCAELİ DİLO VASİ
14: 19865806 NURHAN ÖZ YURT KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ KOCAELİ İZMİT
15: 20122347 KF7.FİAN 07.TÜRK KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ KONYA AKŞEHİR
16 20121522 ELİF DOĞAN SAĞ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ KONYA DOĞANHİSAR
17: 20071713 NESİBE AK KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ KONYA MERAM
18: 20077487 FATMA CAN KÜR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ MERSİN TARSUS
19: 20123478 MESUDE DAĞLI KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ MERSİN TARSUS
20: 20078965 SEMİHA KARMİL KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ ORDU ALTINORDU
21: 20126592 AYŞE ORAL KUR’AM KURSU ÖĞRETİCİSİ OSMANİYE
22: 200710738 FA7.İI.ET TOKGÛZ KURAN KURSU ÖĞRETİCİSİ OSMANİYE KADİRLİ
23: 19875760 FATMA ALBAYRAK KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ SAKARYA ADAPAZARI
24: 20124663 NİHAL ERDOĞMUŞ KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ SAKARYA ARİFİYE
25: 20124893 NAGİHAN ANAR KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ SAKARYA SERDİVAN
26: 20124214 AYŞENLER AYDOĞDU KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ TEKİRDAĞ ÇORLU
27:: 20120953 MÜSEMMA YÜKSEL KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ TF.KÎRDAĞ SÜLEYMÂNPAŞA
28: 20079886 SARA ELMA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ TEKİRDAĞ SÜLEYMÂNPAŞA
29: 20123738 MÜNÜRE KAYA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ YOZGAT
30: 20075335 NlCrAR DOÖANTEKIN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ YOZGAT
31: 20075295 TEKGÜL ERCİYAS KUR’AN KURSU ÖĞRETİCİSİ YOZGAT
32: 20071667 FEVZİYE ŞENDOĞAN KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ YOZGAT AKDAĞMADENİ
33: 20063296 ADİFE YALÇINKAYA KUR'AN KURSU ÖĞRETİCİSİ YOZGAT YERKÖY
Diyanet İşleri Başkanlığı'nda ihraç edilen diğer kategorideki personel isim listesi
1: 19802623 EMİN ALAN VHKİ ANKARA POLATLI
2: 19961616 BEKİR YILMAZ VHKİ ANKARA YENİMAHALLE
3: 20083430 ÜMMÜER VAİZ DENİZLİ
4: 20117559 ADDAS BAYKARA VHKİ DENİZLİ
5: 19890208 ŞAKÎR KOCAKAPLAN VHKİ DENİZLİ ÇİVRİL
6: 19941617 MEHMET ORKİ VAİZ DENİZLİ SARAYKÖY
7: 20070571 BÜNYAMİN AKIN MURAKIP İSTANBUL BEYKOZ
8: 20120398 MEHMET ŞAHÎNER ARAŞTIRMACI (6191 BKK) (01-12) İZMİR BERGAMA
9: 19862053 AYVAZ DEMİREL HİZMETLİ İZMİR BORNOVA
10: 19977050 MEHMET DAŞÖNÜ HİZMETLİ İZMİR KİRAZ
11: 19886051 ALİ KIRGIZ ŞOFÖR İZMİR TORBALI
12: 20010898 AHME T ALİ KORKMAZ VAİZ KIRIK KALL
13: 20101137 ALİ ASAL VAİZ KIRKLARELİ
14: 20072383 NURİ CEYLAN EĞİTİM GÖREVLİSİ MANİSA EEĞİTİM MERKEZİ
15: 20020447 YUSUF DAŞAR MEMUR MUĞLA
16: 20081171 IHSAN KAÇAN HİZMETLİ MUĞLA BODRUM
17: 19894431 BEKİR SAVCI VHKİ MUĞLA YATAĞAN
18: 20116424 ABBAS FIRAT VHKİ ŞANLIURFA HİLVAN
19: 19890063 MUSTAFA KÖSE VHKİ TEKİRDAĞ MALKARA
20: 20022134 ALAATTİN ERSOY VHKİ YOZGAT SARJKAYA
21: 20011341 MUZAFFER ARLI ŞEF SAMSUN KAVAK
Eklenme: 07 Ocak 2017, 08:54
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