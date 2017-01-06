İşte 3. havalimanının daha büyük olduğu ülke

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, 3 havalimanı yüz ölçümünün San Marino'nun yüz ölçümünden daha büyük olduğunu söyledi.
Konu hakkında açıklamada bulunana Arslan, ''Havalimanı toplam proje alanı San Marino ülkesinin yüz ölçümünden daha büyük. 3,5 milyon metrekarelik birinci etap toplam inşaat alanı Monako'nun toplam alanının 1,7 katına, terminal binasında kullanılacak 1,2 milyon metreküp beton Empire State binasının hacminin 1,4 katına, terminal binası inşaatında kullanılacak 180 bin donatı miktarı Eyfel Kulesi'nin metal yapısının 24 katına, terminal binasının 450 bin metrekarelik çatısı Roma Collosseum alanının 23 katına eşittir." dedi.