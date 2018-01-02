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İşte 2018 yılı resmi tatil günleri

Çalışanlar 2018 yılında kaç gün tatil yapacak? Kurban ve Ramazan Bayramlarında kaç gün tatil var? İştedetaylar...

02 Ocak 2018 Salı 12:07
İşte 2018 yılı resmi tatil günleri

2018'in ilk tatili, yılbaşı ile başladı. 1 Ocak Pazartesi gününe denk gelen yılbaşı, hafta sonu ile birleştirildiğinde çalışanlar 3 gün tatil yapmış oldu.

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı da pazartesi gününe denk geliyor. Hafta sonu eklendiğinde yine yapılacak tatil süresi 3 gün oluyor.

 Salı gününe denk gelen 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü tatiline pazartesi gününü de ekleyebilen kişiler yine hafta sonuyla birlikte 4 gün tatil yapmış olacak.

 Cumartesi günü kutlanacak olan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda ise ekstra bir tatil yapılmayacak.

 RAMAZAN BAYRAMI'NDA 4 GÜN TATİL

 15 Haziran Cuma günü başlayan Ramazan Bayramı tatili haftasonuna denk geliyor. Çalışanlar eğer Arefe Günü olan 14 Haziran Perşembe gününü tatil olarak ayarlayabilirse 4 gün tatil yapabilecekler.

 Resmi tatiller arasına son olarak eklenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil olmayacak.

 EN UZUN TATİL YİNE KURBAN BAYRAMI'NDA

 2018'in en uzun tatili ise bu yıl olduğu gibi yine Kurban Bayramı olacak.

 Bayram öncesi ve sonrası hafta sonuna denk gelen Kurban Bayramı tatili 9 gün olarak yapılacak. 30 Ağustos Zafer Bayramı perşembe gününe denk geliyor.

 Yine cuma gününü tatil olarak ayarlayabilenler 4 gün tatil yapabilecekler.

 Pazartesi günü kutlanacak olan 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı hafta sonu ile birleşince çalışanları yine 3 günlük tatil bekliyor.

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 12:07
  1. 2018 tatil takvimi
  2. 2018 kurban
  3. 2018 Ramazan
  4. 2018 resmi tatilleri
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