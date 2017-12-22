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2017 yılının en çok kazandıran mesleği belli oldu!

TOBFED'in açıkladığı verilere göre 2017 yılının en çok kazandıran mesleği, günlük 2250 TL baremini geçen gelirle "oto göçük ustalığı" oldu...

22 Aralık 2017 Cuma 21:13
2017 yılının en çok kazandıran mesleği belli oldu!

Mühendislikten yazılımcılığa; doktorluktan diş hekimliğine kadar çok sayıda meslek erbabının ciddi gelirlere sahip olduğu söylenebilir. Fakat 2017 yılı özelinde en fazla para kazandıran meslek bu beklentilerin fazlaca dışına çıkan bir iş kolu: Oto göçük ustalığı... Günlük 2250 TL'yi geçen geliriyle oto göçük ustalığı duyanları şaşkına çeviriyor.

Çok sayıda usta, yurt dışından geliyor

2017 yılının yaz aylarında İstanbul başta olmak üzere çok sayıda şehirde şiddetli dolu yağışı mağduriyet oluşturmuş, garajda muhafaza edilmeyen otomobillerde göçükler meydana gelmişti. Durum böyleyken, servis birimleri göçüklerini tamir ettirmeyi bekleyen araçlarla doldu taştı. Otomobil firmalarının fahiş yedek parça fiyatlarını ödemek istemeyen sigorta şirketleri, oto göçük ustası bulmakta güçlük çekince Portekiz, Brezilya, Çin gibi ülkelerden oto göçük ustası getirmeyi tercih etti ve talep edilen fahiş fiyatları ödemeye razı oldu. Bu sayede oto göçük ustaları ciddi gelirler elde ederek birçok insanı şaşırtmayı başardı.

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 21:13
  1. 2017 yılının en çok kazandıran mesleği
  2. en çok kazandıran meslek
  3. oto göçük ustalığı
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