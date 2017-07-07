İşte 15 Temmuz'da camilerde yapılacak dua

Diyanet İşleri Başkanlığınca, FETÖ'nün hain darbe girişiminin birinci yılı olan 15 Temmuz'da, Türkiye genelinde tüm camilerde aynı dua okunacak.

"Ezanları Susturan Darbelerden Darbeleri Susturan Selalara" şiarıyla düzenlenecek programlarda 90 bin camide gece saat 00.13'te selalar okunacak, cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık kalacak.

"Şehitlerimiz İçin 100 Bin Hatim Okuyoruz" kampanyası başlatılarak, 14 Temmuz 2017 günü cuma namazı öncesi camilerde vaaz yerine bütün şehitlerin ruhlarına ithafen "Kur'an-ı Kerim Ziyafeti Programı" düzenlenecek ve okunan 100 bin hatm-i şerifin duası yapılacak.

TÜM CAMİLERDE OKUNACAK DUADA

Türkiye genelinde tüm camilerde okunacak duada, şu ifadelere yer verildi:

"Ya İlahi! 15 Temmuz gecesi hainlere, zalimlere, ihanet şebekelerine karşı milletçe yekvücut olduğumuz gibi bundan sonra da bu birlik ve beraberliğimizi, huzur ve kardeşliğimizi daim eyle. Bölünüp parçalanmaktan, dağılıp bozulmaktan bizleri muhafaza eyle. Yaşadığımız bu meş'um hadiseden ders alarak milletçe birbirimize kenetlenmemizi lütfeyle Allahım! Birbirimizin varlığını kendi varlığımız, hukukunu kendi hukukumuz sayabilmeyi bizlere bahşeyle Allahım! Fitne ve fesada, hile ve tuzağa karşı feraset ve basiretle davranmamızı ihsan eyle Allahım! Şehitlerimizin uğruna canlarını verdikleri davalarına sahip çıkacak imanlı, ihlaslı, vatanını ve milletini seven nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Ya Rabbi!"

Diyanet İşleri Başkanlığınca hazırlanan 15 Temmuz konulu hutbe, 14 Temmuz cuma günü tüm cami ve mescitlerde okutulacak. Öte yandan, turistik camilerde ve Arap nüfusun yoğun olduğu yerlerde hutbenin İngilizce ve Arapçası da irad edilecek.

15 Temmuz sürecinin özellikle gelecek nesiller nezdinde bir ruha dönüştürülmesi amacıyla 14 Temmuz Cuma günü tüm yaz Kur'an kurslarında "Şehitlerimizi Anma Özel Programı" da gerçekleştirilecek.

(Risale)