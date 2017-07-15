İşte 15 Temmuz gecesi Ankara Emniyeti'nde yaşananlar (Sansürsüz)

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15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:36
Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 16:36
15 temmuz 2016
15 temmuz darbe girişimi
15 temmuz ankara emniyeti
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