İşte 12 kişilik mahalleden çıkan sonuç!

Manisa'nın Demirci ilçesinde 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'nde oy sayımı sonucunda bütün oylar 'evet' çıktı.

İşte 12 kişilik mahalleden çıkan sonuç!
Eklenme: 16 Nisan 2017, 17:57

Demirci ilçesinde, 12 seçmeni bulunan Kayranokçular Mahallesi'ndeki sandıktan bütün oylar "evet" çıktı.

Demirci ilçesine 25 kilometre mesafedeki 18 nüfuslu mahalledeki 12 seçmen ile 2 sandık görevlisinin oy kullandığı sandıkta sayım sona erdi.

Yapılan sayım sonucunda oyların tamamının 'evet' çıktığı öğrenildi.

Sandık başına gelen 12 seçmen, saat 08.00'den itibaren oylarını kullandı. Sadece 12 dakika süren oy verme işleminin ardından sandık kapanmış, mahalle sakinleri oy kullanma işlemlerini tamamlamalarının ardından tarladaki işlerine dönmüştü.

 
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