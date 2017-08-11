İşte 10 proje ile dünya nüfusunu azaltma planları!

1. KITLIK PAKTI (PACTE DE FAMINE)

Amerikalı aklın ürünü olan popüler düşüncenin aksine, nüfus azaltımı komplo teorileri, aslında Fransızlara ve onların 18. yüzyıl sonlarındaki kötü şöhretli Kıtlık Paktı (Pacte De Famine)'na mal edilmelidir. O dönemde, olumsuz hava koşullarının ve nispeten zayıf tarım yöntemlerinin bir arada olması, Fransa'nın birçok bölgesinde ciddi bir gıda sıkıntısı üretti ve bu durum gıda ve diğer mal fiyatlarının yükselmesi ile sonuçlandı.

Bu olay nedeniyle orta ve alt tabakanın çoğu -özellikle köylüler- aristokrasinin veya bazı belirsiz grupların büyüyen nüfusu kontrol etmek için tahılların fiyatları ile gizlice oynadıklarına inanıyordu. Bu düşüncüler, ayaklanmalar ve isyanlara yol açtı. Bu arada, bu korku ve güvensizlik atmosferi Fransız Devrimi'nin başlamasına yardımcı oldu.

2. İNSAN GENOM PROJESİ BİR ÖJENİ PROGRAMIDIR

İnsan Genom Projesi’nin birçok faydasının yanı sıra hakkında üretilen komplo teorileriyle de ünlü. Örneğin projenin, aslında bu gezegen için alt tabaka ve elverişsiz olarak kabul edilmiş olan insanları yok etmek için daha iyi yöntemler geliştirmek geliştirildiğine inanan komplo teorisyenleri de var.

Bu komploya göre, projenin nihai hedefi dünyada "kötü genlerin" belirlenmesi ve ortadan kaldırılmasıdır. İnsan genomunu haritalandırmak, komplocuların alt tabakadan olan ırkları kurnazca sterilize edip yok etmesi için daha iyi hastalıklar ve biyolojik silahlar yaratmasına izin verebilir. Hatta ilaçlar bile dünyadaki hedef alınan grupları yok etmek için kullanılabilir.

3. KÜRESEL ISINMA DÜNYA NÜFUSUNU AZALTMAK İÇİN BİR MAZERETTİR

Kendi başına küresel ısınma zaten çok tartışmalı bir konudur. Onun varlığı, kabul edenler ve reddedenler arasındaki hararetli tartışmanın sabit konusudur. Reddedenler kampındaki bazı teorisyenler, küresel ısınmayı durdurmak için yapılan kampanyanın sadece nüfus azaltımı programını uygulamaya yönelik bir üçkağıt olduğunu ifade etmiştir. Onlara göre, fosil yakıtları ve zararlı maddeleri azaltmak için savaşmak, aslında geniş çapta yemek ve enerji ürünlerinin dünyanın her tarafında azalması demektir. Bu insan yapımı kıtlık ve yoksulluk, yeni bir dünya düzeni uygulamak için bu düzenin arkasında olanlara bunu kolaylaştırarak, daha sonraları dünya çapında bir soykırımla ve küresel ekonominin imhasıyla sonuçlanacaktı.

4. PANDEMİLER NÜFUS AZALTIMI GİRİŞİMİDİR

Komplo teorisyenleri pandemilerin(salgın hastalıkların) aslında dünya nüfusunu azaltmak üzere bazı uğursuz gruplar tarafından yayıldığına inanıyorlar. Aslında bazıları, 1918'den 1920'ye kadar yaklaşık 20-100 milyon insanın ölümüne sebep olan ve olağanüstü bir şekilde yıkıcı olan İspanyol gribinin -aynı zamanda Amerikan ordusunun yanlış giden bir deneyinin sonucu olarak tanınan- kasıtlı bir nüfus azaltımı planı olduğunu savunuyorlar. Sonuç olarak, insanlığın şimdiye kadar geçirdiği tüm salgınlar -domuz gribi ve Ebola dahil- aslında dünya nüfusunu azaltmak isteyenler tarafından yaratılan yapay hastalıklardır. Ayrıca pandemilerin, ilaç şirketlerinin ilaç satışlarını yükseltmek için yarattıkları da yaygın düşünceler arasında.

5. GEORGIA GUIDESTONES ANITI NÜFUS AZALTIMI GÜNDEMİ İÇİN BİR UYARIDIR

Hiç kimse Georgia Guidestones Anıtı'nı kimin ve neden inşa ettiğini bilmiyor. Amerika'nın Georgia Eyaleti'ndeki Elbert County şehrinde bulunan ve aynı zamanda Amerika'nın Stonehenge'i olarak bilinen bu yükselen yapının üzerine, insanlığın genel refahı uğruna takip edilmesi gereken 8 dildeki 10 ilke kazınmıştır. Ancak, komplo teorisyenleri yazıların aslında nüfus azaltımı projesini hayata geçirecek güçlere ışık tutmak için yazıldığını düşünüyor. Kanıt olarak da Guidestones Anıtı’na oyulan ilk emiri gösteriyorlar.

6. NÜFUS AZALTIMININ ARKASINDAKİ ASIL BEYİNLER UZAYLILARDIR

Yurt dışında yüksek sesle seslendirilen bir başka komplo teorisinin savunucularına göre; Yeni Dünya Düzeni, İlluminati gibi örgütler, nüfus azaltımı planlarını yürütmek için kötü niyetli uzaylıların kuklasıdırlar. İnsan nüfusunun azalması, uzaylıların dünyayı yok etmek istediklerinde daha az dirençle karşılaşmalarını sağlayacak. Muhtemelen, insan işbirlikçileri ya bağışlanacaktır ya da çabaları için ödüllendirilecektir.

Komplo teorisyenleri uzaylıların Nazi Almanya’sı döneminden beri bazı insanlarla işbirliği içinde olduklarına inanıyorlar. Bu nedenle, insanlığın geri kalanını kendilerine esir etmesi için Naziler'e gelişmiş teknoloji sağlayan aslında onlardı. Naziler savaşı kaybettiğinde, uzaylılar birden kayboldu ve o zamandan beri de dünya nüfusunu azaltmak için başka gizli gruplarla çalıştı.

7. YEŞİL SOYLENT (SOYLENT GREEN) FİLMİ GELECEĞİ TAHMİN ETTİ

1970'lerin iz bırakan filmi Yeşil Soylent'i seyretmiş olanlar, neyden bahsettiğimizi biliyor olmalılar. Yeşil Soylent filmi, doğal kaynakları sanayileşme ve aşırı nüfustan dolayı bitap düşmüş olan 2022 yılındaki distopyacı dünyayı konu alır. Zenginler tenha yerleşim bölgelerinde yaşayıp dünyaya yön verirken, kitleler yoksulluğun, açlığın ve çevre kirliliğinin olduğu hayatlara gönderilirler. Onları hayatta tutan tek şey, büyük bir şirket tarafından kitlesel olarak üretilmiş, Yeşil Soylent olarak bilinen bir gofrettir. Sonunda, bir cinayet davası üzerinde çalışan dedektif gerçeği ortaya çıkarır: Yeşil Soylent insanlardır. Yani, gofret ölü insan kalıntılarından yapıldı ve bu operasyon zengin ve güçlü kişiler tarafından sır gibi saklandı. Bazı komplo teorisyenleri hala Yeşil Soylent'in bizim geleceğimize dair bir işaret olduğunu söylüyor. Film sadece kendi başına, bizi başkalarına yem olmak düşüncesine hazırlıyor.

8. GIDA YASASI (THE CODEX ALIMENTARIUS) DÜNYANIN GIDA TEDARİĞİNİ KONTROL EDECEK OLAN PLANLARI İÇERİR

Nüfus azaltımı ile ilgili hemen hemen tüm komplo teorilerinin merkezi Gıda Yasası'dır. 1963'te Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya Sağlık Örgütü tarafından oluşturulan Gıda Yasası, gıda güvenliği için yapılan, ülkelerin takip edebileceği veya reddedebileceği bir dizi yasadan ibaret olduğu söylense de; komplo teorisyenlerine göre bu aslında dünyanın gıda tedariğini kontrol ederek gezegenin yarım milyondan fazla nüfusunu öldürme planıdır. Onlara göre Gıda Yasası, doğal gıdalar yerine genetiğiyle oynanmış gıdaların yayılmasını ve vitamin ve minerallerin aşamalı olarak azaltılmasını teşvik etmektedir. Üstüne üstlük, tüm gıdaların bir de ışınlamadan geçmesi gerekmektedir. Sözde, yasanın arkasındaki insanların nihai hedefi, 3 milyar insanın beslenme bozukluğu ve yaşam tarzından kaynaklanan hastalıklar yüzünden ölmesidir.

9. BEYAZ İNSANLARIN NESLİ TÜKENECEK

Beyaz insanların nesli bir gün gerçekten tükenecek mi? “Beyazların Neslinin Tükenmesi Olayı”'nı benimseyen komploculara göre, evet. Ve benzeri olan “Zenci Soykırımı” gibi, bu senaryo, gelecekte beyaz insanların çeşitli yöntemlerle neslinin tükenmesini gerektiriyor. Açık çatışmalar gibi alelade operasyonların cesareti kırılmazken, başka sinsi araçlar tercih ediliyor. Bunlar aile planlamaları, karma evlilikler ve yabancı göçmen akımlarının teşviğini içerir.

10. SAPKIN EŞCİNSELLLER GÜNDEMİ ASLINDA NÜFUS AZALTIMININ BİR YÜZÜ

Beyaz eşcinsellerin homoseksüel yaşam tarzını yaymak için amaçları olduğu bilinen bir gerçek. Bazı komplo teorisyenlerine göre dünya çapındaki bir komplonun bir nüfus azaltımı planını uygulamak için eşcinsel sapkın insanları kullandığına inanıyor. Pornografiyi ve eşcinselliği yayarak, insanların daha fazla üreyememesini kesinleştirecekler. Henry Makow gibi komplo teorisyenleri, feminizmin de dünya nüfusunu azaltmaya amaçlayan hain bir girişim olduğu inancına bağlıdır.

Kaynak: Komplo Haber