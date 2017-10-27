İstanbul'un yeni hızlı tren projesinde sondaj çalışmalarında sona gelindi

63 kilometre uzunluğundaki Yavuz Sultan Selim Köprüsü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu Projesinin sondaj çalışmalarında sona gelindi. 4 milyar 421 milyon 275 bin TL’lik bir yatırımla hizmete sunulacak olan hızlı tren hattında 20 tünel ve 16 viyadük olacak.

Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri sınırları içerisinden geçecek olan hızlı tren hattının sondaj çalışmaları 4 aydır sürüyordu. Sondaj çalışmalarının 2 ay daha devam ettikten sonra biteceği bildirildi.

HANGİ İLÇELERDEN GEÇECEK?

Sarıyer, Eyüp, Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçeleri sınırları içerisinden geçecek olan hızlı tren demiryolu hattı yaklaşık 63 kilometre uzunluğunda olacak. Çilingir-Hacımaşlı-Şamlar yerleşim yerlerinin batısından, Sazlıdere baraj gölünün doğusundan devam edecek hat Halkalı'ya kadar gidecek.

Proje geliş ve gidiş olmak üzere 2 hat olarak planlandı. Hat üzerinde 33 kilometre 716 metre uzunluğunda 20 adet tünel ile toplam 4 bin 950 metre uzunluğunda 16 tane viyadük de yapılacak.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen Yavuz Sultan Selim Köprüsü - 3. Havaalanı - Halkalı Demiryolu projesi, 4. milyar 421 milyon liraya mal olacak.

GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Proje kapsamında sahadaki sondaj ekipleri gece gündüz vardiyalı olarak çalışıyorlar. Sondaj çalışmaları şu anda Başakşehir'e bağlı Şamlar köyü ile Arnavutköy'e bağlı Hacımaşlı köylerinin bulunduğu bölgede 5 noktada birden gerçekleştiriliyor. Bazı bölümlerde 300 metre derinliğe kadar inilerek toprak ve taş dolgusunun yapısı ortaya çıkarıldı.