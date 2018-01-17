İstanbul'un tarihi mirası cebe taşındı

unutmaistanbul.sehir.edu.tr adresinden 10 bin tarihsel dokümanın dijitalleştirilerek erişime açıldığı, ilk etapta yaklaşık bin belgenin de İstanbul haritası üzerinden mekanlarla ilişkisi kurularak ilgili lokasyonlara yerleştirildiği proje sayesinde kullanıcılar bilgisayar, telefon veya tabletlerinden istedikleri dokümana ulaşabilecek.

“Unutma İstanbul” projesi tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Şehir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Peyami Çelikcan; projenin İstanbul Şehir Üniversitesi Kütüphanesi’nin elindeki kaynakları tüm araştırmacılarla paylaşmak üzere hayata geçirilen çok özel dijital bir çalışma olduğunu söyledi. Çelikcan, “İstanbul Şehir Üniversitesi olarak kütüphanelerin dijitalleşme sürecini yakından takip ediyoruz. Daha önce sahip olduğumuz zengin arşiv kaynaklarımızı dijitalleştirme suretiyle araştırmacıların hizmetine sunmuştuk. Unutma İstanbul Projesi’nde de sahip olduğumuz İstanbul temalı materyalleri dijitalleştirdik fakat bu kez arşiv materyallerimizi dijital aplikasyonlar üzerinden de hizmete sunduk. Dijitalleşme yolunda gösterdiğimiz bu çabaların tüm kütüphanelere örnek olmasını diliyor, dünyada yaşanan bu gelişmelere kendi kültürel mirasımızı aktararak katılmaya çağırıyorum” dedi.