Otobüs AŞ.
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'da çatışma! 3 kişi yaralandı

İstanbul'da aynı evi satın almak isteyen iki aile birbirine girdi. Çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:17
İstanbul'da çatışma! 3 kişi yaralandı

Edinilen bilgiye göre, olay Kanarya Mahallesi İncirkuşu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın satılık dairesini satın almak için gelen iki aile arasında tartışma yaşandı. Evi almak isteyen iki grup, kısa süre içinde kavgaya tutuştu ve ardından otomatik silahlarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Kalabalık nedeniyle olay yerine özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekibi de sevk edildi. Görgü tanıkları, tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğünü ve olay yerinde çok sayıda silah sesi duyulduğunu söyledi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi devam ediyor.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2017 Cumartesi 15:17
  1. Küçükçekmece
  2. silahlı saldırı
  3. çatışma
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    “El Halil kenti saatli bomba gibi”
    1. “El Halil kenti saatli bomba gibi”
    2. 'Akşener'in partisine AK Parti'den de..
    3. İstanbul'un orta yerinde otomatik..
    4. Suudi Arabistan'da iki haftada beşinci..
    5. ABD: Onu yaşıyor gibi kabul edeceğiz
    6. Bunlar alçaklıkta sınır tanımayan..
    7. El-Cezire çalışanı El-Hac:..
    8. Tahrir'uş Şam'dan tekfir uyarısı
    9. ABD'den S-400 açıklaması: Bu..
    10. CHP'den skandal 15 Temmuz kararı
    11. Baas Partisi merkezi havaya uçuruldu
    12. ABD'den Afganistan'da bir katliam daha!
    13. Yemen Merkez Bankası Müdürü silahlı..
    14. Böyle geçtiler! Trafiğe kapatıldı...
    15. Reza Zarrab davasında flaş gelişme!
    16. FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'den yeni..
    17. Taziyeye giderken kendileri öldü
    18. Cezaevlerinde FETÖ temizliği
    19. 15 Temmuz anmalarına gidenlerin..
    20. PKK'lı hainler 15 Temmuz anmalarını..
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Antalya'da Ömer Halisdemir afişlerini parçaladılar!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    Süleyman soylu: Eyvah oyuna geldik!
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    CHP 15 Temmuz kararında geri vites yaptı
    Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler
    Bu kadar da olmaz dedirtti! CHP'li vekilden skandal sözler