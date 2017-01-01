İstanbul'un ödüllü yaşam projesi 5. Levent'te teslimlere başladı

Türkiye’ye değer katan büyük projelere imza atan Torunlar GYO tarafından 2 Milyar TL yatırım tutarı ile inşa edilen İstanbul’un yeni semti 5. Levent’te teslimler başladı. TEM Alibeyköy kavşağında KİPTAŞ öncülüğünde geliştirilen 473 bin metrekare arazi üzerinde hayata geçirilen ve “En iyi dönüşüm projesi” olarak tescillenen 5. Levent’te Torunlar GYO tarafından satışa sunulan 2100 dairenin yanı sıra 400 dairelik sosyal konut etabı, belediye lojman etabı, Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi, 2 okul ve 2 adet cami, 50 dönüm koruluk alan ile 5. Levent Çarşı yer alıyor.

5. Levent Kır Kahvesi’nde basın mensupları ile bir araya gelen Torunlar GYO Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Torun,2015 Nisan ayında satışa sunulan projede teslimlerin başladığını açıkladı. Torun, “Lokasyonu, mimarisi, yeşil alanı ve gelişen ulaşım hatlarının merkezindeki konumu ile 5. Levent, son dönemin en beğenilen yaşam projelerinden biri oldu. Ülke ve sektör olarak zor zamanlardan geçtiğimiz bir süreçte, satışa sunduğumuz 2100 dairenin yüzde 82’sinin satışı tamamlandı. Yaklaşık 1 Milyar 560 Milyon TL ciro elde edildi” dedi. En çok 3+1 daire tipinin tercih edildiği belirten Torun, projeden daire alanlar arasında yapılan ankette göre %75’ inin, 5. Levent’te yaşamayı tercih ettiğini söyledi.

Aziz Torun; “5. Levent projesi önünden geçen ana yol genişletme ve alt yapı çalışmaları titizlikle yürütülüyor. Tüm bu çalışmaların tamamlanması ile birlikte Şubat ayı sonu itibariyle projede yaşam başlayacak. Semt sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılayacağı dükkânlar ile kafe ve restoranların yer alacağı 5. Levent Çarşı’sında da kiralama çalışmalarına başladık, yılın ikinci yarısı faaliyete geçecek” dedi. Projenin inşaat aşamasında 4 bin kişiye istihdam sağladığını belirten Torun, “Çarşısı, ticari alanları, sosyal tesisleri ile 5. Levent bundan sonrada yaklaşık 500 kişiye yeni iş olanakları oluşturmaya devam edecek” dedi.

5. Levent; İstanbul’un yeni kavşak noktası

Konuşmasında bölgenin hızlı bir gelişim sürecinde olduğunu vurgulayan Aziz Torun; 5. Levent’in bulunduğu lokasyonİstanbul’un yeni kavşak noktası olarak her geçen gün değerini daha da artırıyor. Üç katlı büyük İstanbul tüneli, 3. Havalimanı bağlantı yolunun yanı sıra 3 farklı metrove raylı sistem hattıbu bölgeden geçiyor. Bunun yanı sıra Hasdal Kışlası arazisine büyük kamu projelerin gelmesi yönünde planlamalar yapıldığını duyuyoruz. 5. Levent’in de nitelikli bir yaşam projesi olarak bölgeye önemli bir değer katacağına inanıyorum” dedi.

Lavanta bahçesi de var 36 farklı meyve ve sebze çeşidi de

Lokasyonu ve konsepti ile "daha iyi bir yaşam” vaadi sunan 5. Levent, geniş sosyal alanları ve peyzajı ile İstanbul’un en iddialı projelerinden biri olarak dikkat çekiyor. 5. Levent 110 bin metrekarelik peyzaj alanı ile İstanbul’un en yeşil semti olarak hayata geçirildi. Projede lavanta bahçesinden mevsimlik çiçeklerin yetiştirildiği seraya, yasemin arkatlı yollardan endemik bitkilerin yer alacağı piknik alanına doğa ile iç içe bir yaşamı deneyimletmek üzere özel bir peyzaj kurgusu yapıldı. 5. Levent’in peyzajında 55 farklı türde 1974 ağaç, 72 farklı türde 116 binin üzerinde bitki kullanıldı. Proje içinde yer alan doğal tarım bahçesine ise aralarında dut, elma, ceviz, nar, badem, kivi, böğürtlen, ıspanak, kekik, nane gibi 36 farklı türde meyve ve sebze çeşidi yer alıyor. 5. Levent sakinleri bu seneden itibaren dalından koparıp meyvelerini yiyebilecekler.

Daha iyi bir yaşam için dört duvardan fazlası

5. Levent’te yaşayanların sevdikleri ile nitelikli zaman geçirebilmeleri için zengin sosyal donatı alanlarına da özel önem verildi. Projede yaya yollarının yanı sıra koşu parkurları, bisiklet yolu, süs havuzu ve göletler; dinlenme alanları, kır kahvesi, festival meydanı, amfi tiyatro, basketbol, futbol sahası ve tenis kortları 5. Levent sakinlerinin hem spor hem de sosyalleşme alanları olarak tasarlandı. Çocukların açık havada güvenle oynayabilmeleri için çim aktivite alanı, çocuk oyun alanları ve macera temalı park alanı yine proje içinde yer alan sosyal alanlar olarak dikkat çekiyor. Projede engellilerin de tüm sosyal donatılardan maksimum derecede yararlanabileceği şekilde bir tasarım uygulandı.

Anaokulu da var üniversite de

5. Levent projesinde yaşayanların tüm ihtiyaçlarına hizmet edecek sosyal ve kamusal alanlar da bir bütün olarak tasarlandı ve hayata geçirildi. 5. Levent’te yaşayan çocuklar anaokulundan üniversiteye kadar kendi semtlerinde dilerlerse eğitim alabilecek. 5. Levent projesinin içinde anaokulu, projenin hemen yanı başında ise ilk ve orta dereceli okul hayata geçirildi. 5. Levent konut alanının yanı başında yer alan Bezm-i Alem Vakıf Üniversitesi’nin inşası da tüm hızıyla devam ediyor. 5. Levent’te 2 adet caminin yanı sıra 50 dönüm koruluk alan İstanbullular için yeni bir soluklanma alanı oluşturacak.