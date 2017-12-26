İstanbul'un o ilçesinde 1+1 daireler yasaklanıyor

Bağlarbaşı Nevmekan’da düzenlenen basın toplantısında, Çamlıca Camii çevresinden başlayacak kentsel dönüşüm projelerini anlatan Hilmi Türkmen, Üsküdar’da yapılacak yeni konutlar için “Estetik Kurul” oluşturduklarını, bu kurulun onayı olmayan hiçbir projeye ruhsat vermeyeceklerini açıkladı.

İlçede “Üsküdar Evleri” geleneği, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yakından ilgilendiğini belirttiği Çamlıca Cami eteklerinde başlatacaklarını belirten Türkmen şu bilgileri verdi:

GÖKDELEN DEFTERİNİ KAPATTIK

“Üsküdar’da bundan böyle siteleşme yok. Binaların etrafının duvarlarla çevrilerek toplumdan ayrıştırmayı istemiyoruz. Kesinlikle otoparksız proje olmayacak. Bütün binaların altı otopark olacak. Açık otopark yerine kapalı otoparkı önemsiyoruz. Otoparksız projelere onay vermiyoruz. Bir kırmızı çizgimiz de bir artı bir konut olmayacak. Bir artı bir hiçbir projeye ruhsat vermeyeceğiz.

Üsküdar’da gökdelen yok. O defteri kapattık. Binalar 5, 6, 7 katı geçmeyecek, yoğunluk artamayacak. Bunun en canlı stratejik örneklerinden bir Çamlıca Camii etekleri.”

BOĞAZ’DA EZBER BOZDUK

Boğaz’da 1983 yılında çıkarılan Boğaz Yasasıyla 70 bin nüfusun planlandığını ancak bugün nüfusun 250 bini aştığını belirten Türken, yeni planları Boğaz’da 450 bin insan yaşayabileceği şekilde yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

“Biz aslında boğaz bölgesinde imar anlamında bir ezber bozduk. Kolay kolay kimsenin yapamayacağı bir konuyu başardık. Plan sürecimiz bitti. Özellikle bu bölgede dönüşüm yapmak isteyenlere ruhsat vermeye başladık. Daha önce 2 kat olan imarlar 5, 6 , hatta Ümraniye sınırlarımızda 7 – 7,5 katlara kadar çıktı. Sahada hummalı bir çalışma başladı. Boğaz’daki ikinci sorun, parsellerin hisseli ve büyük olması. Sultanmurat Bölgesi’nde 2 B sorunu olan 500 küsür gecekondunun imar sorunu Boğaz Planları sayesinde çözdük. Bosna Bulvarı üzerinde, TOKİ ile anlaştık, 8 dönümlük arazimizde rezerv konut alanı yaptık. Birlik Cami’nin altındaki 38 dönüm arazimiz var. Üzerindeki işgalcilerle anlaştık. 2018 yılı sonunda tekrar evlerine taşınacaklar. Burada 300 konut yapacağız.

CUMHURBAŞKANI YAKINDAN TAKİP EDİYOR

Çamlıca Camii’nin eteklerinde kalan Kirazlıtepe’de toplam 180 bin metrekare alan ve toplam 7 ayrı parsel var. Burayı kentsel yenileme alanı ilan ettik. İBB Meclisinden geçti. Bin 400 tane konut, 130 işyeri ve 750 hissedar var şu anda. Yeni Boğaz planları gereği bu alanda 2 bine yakın konut ve işyeri yapacağız. Yüzde 80- 85’ini buradaki hak sahiplerine vereceğiz. Ocak ayı bitmeden Çevre ve Şehircilik Bakını Mehmet Özhaseki’nin katılımıyla toplu imza töreni yapacağız.

Sayın Cumhurbaşkanımız da bu işle bire bir ilgileniyor. Çamlıca eteklerindeki dönüme önem veriyor, birebir vakit ayırıyor. 2019 seçimlerinden önce insanlar evlerine taşınacak. Bir yılda 2 bin daire yapılacak. Bu siyaset üstü bir mesele.”