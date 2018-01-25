İstanbul'un kayıp treni tüm bilgileriyle kitaplaştı

Prof. Dr. Emre Dölen, koleksiyoner Mert Sandalcı ve gazeteci Hüseyin Irmak’ın ortaklaşa yürüttüğü 18 yıllık çalışma, “Kayıp Bir Demiryolunun İzinde” ismiyle Kâğıthane Belediyesi’nce yayımlandı. Mert Sandalcı’nın editörlüğünde hazırlanıp Türkçe-İngilizce yayımlanan 344 sayfalık kitap, İstanbul tarihinin kayıp sayfalarını aralıyor.

İstanbulluların “Kâğıthane Treni” olarak adlandırdığı kayıp trenin, işgal yıllarında Anadolu’ya silah ve cephane kaçırılmasında da görev yaptığı, araştırma sırasında ortaya çıkarıldı. Haliç silah depolarından tren ile gece Ağaçlı-Karaburun’a çıkarılan mühimmatın buradan da teknelerle İnebolu’ya aktarılma hikâyesine kitapta ayrıntılarıyla yer verildi.

Önemli bir mikro tarih çalışması olan kitap; 1. Dünya Savaşı koşullarında şehrin elektriksiz, fabrika ve gemilerin kömürsüz kalma tehlikesini bertaraf etmek için Ağaçlı kömürlerinin Haliç’e taşınma öyküsünü tüm yönleriyle aktarıyor. Gerek ocaklardaki tesislerin ayrıntılı fotoğraf ve bilgilerine gerek hat güzergâhının dönem fotoğraflarına yıllar süren bir takiple ulaşan ekip, birçok materyalin ilk defa görüldüğünü ifade etti.

Kayıp hattın günümüzdeki güzergâhını ise hava fotoğrafları ile okuyucuya sunan kitap, karşılaştırma için demiryolunu gösteren eski haritaları kullanıyor. Trenin vaktiyle kullandığı rotanın yerden de fotoğraflandığı çalışma, 1950’ye gelindiğinde başlayan “kaybolma”nın izinin sürerek sonuca ulaşıyor.

Lokomotif ve vagonların kitapta yer alan çizimleriyle teknik metni ise Alan Prior isimli bir demiryolcu tarafından hazırlandı. Çizimlerde ölçü verildiği için maket yapımına da olanak sağlayan kitap, Prof. Dr. Emre Dölen, Mert Sandalcı ve Hüseyin Irmak’ın yazılarının yanı sıra 1915’lerde Ağaçlı Ocak Müdürlüğü yapan Şevki (Sevgin) Bey’in ayrıntılı bilgiler içeren hâtıratına da yer veriyor.

Belediye Başkanı Fazlı Kılıç’ın kitaba yazdığı önsözde; geçmişin sisli anılarında unutulmuş bir şehir gerçeğinin kitaplaştırılarak gelecek kuşaklara aktarılmasının kıvancını yaşadıklarını belirtti.