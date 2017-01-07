İstanbul'un ilçelerinde kar kalınlığı açıklandı!

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Açıklamada, kar yağışının özellikle Çatalca, Silivri, Büyükçekmece, Avcılar, Esenyurt, Başakşehir, Arnavutköy ve Mahmutbey etkili olduğu kaydedildi.

İBB, bu sabah 07:00 itibariyle bazı semt ve ilçelerde ölçülen kar kalınlıklarını ise şöyle açıkladı:

Beşiktaş, Üsküdar, Kadıköy, Bakırköy: 8-13cm, Eyüp, Kartal, Şişli, Ataşehir, Maltepe: 15-20 cm, Kağıthane, Başakşehir, Beylikdüzü, Ümraniye, Çekmeköy: 20-25 cm, Beykoz, Esenyurt, Büyükçekmece, Arnavutköy, Çatalca, Aydos: 35-40cm.

Gece yapılan çalışmalar ise şu şekilde belirtildi:

-İBB ekipleri dün geceden itibaren 1347 araç ve iş makinesi ile 9 bölgede üç vardiya halinde 7000 personel görev yaptı.

İl genelinde fırtına ve kuvvetli yağış nedeniyle;

AKOM WhatsApp ihbar hattına gelen müracaatlar BEYAZ MASA ekipleri tarafından yönlendirildi.

- Metrobüs seferleri arttırıldı.

- 3. Köprü Kuzey Çevre Otoyolunda Odayeri kavşağı Ankara istikametinde 3 Tır yolda yan yattı

- Metro istanbul seferleri 06:00'a kadar uzatıldı.

- Marmaray Seferleri 01:00'a kadar uzatıldı.

- Mahmutbey Gişeler ve Büyükçekmece bölgesine 7 adet Mobil büfe gönderilerek kumanya dağıtıldı. .

- Bölge trafik ekipleri tem otoyolu Selimpaşa ayrımından trafik akışını D100 istikametine yönlendirdi.

- Atık yönetim ekipleri İstanbul geneli ana yollarda bulunan üstgeçitlerde ve Metrobüs üstgeçişlerinde tuzlama çalışmaları yapıyor.

- Karayolları ve İBB Yol Bakım Daire Başkanlığına bağlı kar küreme ekipleri: 26264 ton tuz, 10 Ton solisyon kullanıldı.

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