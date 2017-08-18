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İstanbul'un için yağmur uyarısı geldi

İstanbul'un bazı kesimlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

18 Ağustos 2017 Cuma 12:44
İstanbul'un için yağmur uyarısı geldi

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu ile Muğla, Ordu, Çorum, Amasya, Samsun'un doğusu, Isparta'nın kuzeyi ve Burdur'un batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. 

  Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

  Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimleri ile Güneydoğu bölgelerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.



  Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

  Ankara: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  İstanbul: Parçalı yer yer çok bulutlu, doğu çevreleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 31
  İzmir: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu 35
  Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey çevreleri ve Toroslar mevkii kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 34
  Bursa: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 32
  Antalya: Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu 30
  Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu, doğu kesimleri sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 29
  Erzurum: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra ve akşam ilk saatlerde kuzey çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28
  Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 39

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 12:44
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