İstanbul'un her yerindeler... Şifreleri çözüldü!

Kanayan yaraya dönüşen bonzai başta olmak üzere beyaz zehir illetiyle baş etmeye çalışan Narkotik polisi, uyuşturucu kullanan çocukların ailelerini şifreli kelimelerle kandırdıklarını, anne babalarının yanında özel kelimeler kullandıklarını belirledi. Buna göre, uyuşturucu esiri gençlerr arasında yaygın olan “Kaydırma”, “Gökkuşağı”, “Cennet”, “Yeşillik”, “Sarı kız”, “Kamyon şoförü”, *Pilot”, “Çimen” ve “Fişek” sözcükleri, aslında eroin, esrar, kokain, uyuşturucu hap ve bonzai için kullanılıyor. Polis, aileleri uyarmak için hem kullanıcılar hem satıcılar arasında şifre olarak kullanılan 70 kelimeden oluşan bir sözlük hazırlıyor.

SANAL DEVRİYE TAKİPTE

Çeşitli kimyasal maddelerle zirai ilaçların emdirilmesi yoluyla üretilen bonzainin, bazı sosyal medya hesaplar aracılığıyla farklı isimler altında satıldığını tespit eden İstanbul Emniyet Müdürlüğü yeni bir çalışmaya imza attı. Sanal alemi takip edecek bir “sanal devriye” ekibi oluşturan Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, inceleme altına aldığı uyuşturucu satışı yapılan hesapların kapatılması için gerekli girişimlerde bulunuyor. Bu yolla sosyal medya ve internet siteleri üzerinden özellikle gençlerin uyuşturucuya ulaşımı ve zehir satışı engellenecek.

HEMEN YARDIM İSTEYİN

Uyuşturucu tacirleri ve kullanıcıların aralarındaki şifreli konuşmaları gün yüzüne çıkarma ve aileleri bilinçlendirme amacıyla hazırlanacak olan sözlükte yüzü aşkın kelime bulunacak. Emniyet kaynakları, operosyan süreçlerinde kullanıldığı için henüz kelimelerin tamamını kamuoyuna açıklamıyor. Özellikle uyuşturucu kullanan çocukların ailelerine verilen rehberde bu kelimeler paylaşılıyor ve çocukların bu kelimeleri telefonda kullanmaları halinde Emniyet’in uyarılması isteniyor. Eroin, kullanıcılar ve torbacılar arasında “Toz”, “Beyaz”, “Kaydırma” ismiyle anılırken, kokain; “Renkli toz”, “Gökkuşağı”, “Cennet”, “Altın Tozu”, “Beyaz Kız”, “Neşeli Cin” gibi şifreli isimlerle satılıyor. Aileler bu sözleri telefon konuşmalarında normal muhabbet olarak algılıyor. Esrar için, “Zek zehri”, “Yeşillik”, “Kova”, “Sarı Kız”, “Ot”, “Mary Huana”, “Pot”, “Sarma” gibi isimler kullanılıyor.

KAMYON ŞOFÖRÜ GELDİ Mİ

Ecstasy’ye ise, *Kamyon şoförleri”, “Beyaz Kumrular”, “Pıt”, “Yardımcı Pilotlar”, “007”, “Pilot”, “Uçuş” kelimeler kullanılıyor. Bonzai için de “Çimen”, “Fişek”, “Ice”, “Ölüm tribi”, “Beyin fırtınası” kelimeleri kullanılıyor. İşte bağımlı çocuklar bu kelimeler ile ailelerinden gizli şekilde uyuşturucu kullanmayı sürdürürken, Narkotik sözlüğü bu kelimeleri ailelere öğretmeyi amaçlıyor.

POLİS DEŞİFRE EDECEK

İstanbul Narkotik Polisi, üzerinde çalıştığı bir proje ile de uyuşturucu ticareti yapan ve satanların kendi aralarındaki şifreli konuşmalarını da deşifre edecek. Emniyet, öncelikle eroin, esrar, kokain, bonzai ve hap türü uyuşturucuların, içiciler ile satıcılar arasında kullanılan takma adlarını tespit edecek. Oluşturacağı sözlüğü Milli Eğitim Bakanlığı ve ailelerle paylaşacak. Böylece uyuşturucu içici ve satıcılarının kendi aralarında kullandığı sözcükleri öğrenecek olan aileler ve eğitimciler çocukları zehir batağına sürüklenmekten kurtarabilecek.