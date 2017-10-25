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İstanbul’un hangi ilçesine ne kadar yeni bekçi alınacak?

İstanbul Valiliği, 2 bin yeni bekçi alınmasına ilişkin kararı yazılı olarak duyurdu. Bekçi başvuruları 8-22 Kasım tarihleri arasında alınacak.

25 Ekim 2017 Çarşamba 10:52
İstanbul’un hangi ilçesine ne kadar yeni bekçi alınacak?

Sözlü sınavlar 5-13, yazılı sınavlar ise 24 Aralık'ta yapılacak. İstanbul'da en fazla 100'er bekçi ile Esenyurt ve Küçükçekmece'ye alınacak. En az bekçi kadrosu Şile'ye (6) tahsis edildi. 

Geçen ağustos ayında ilk kez 700 bekçi sınavlarla alınmış bunlar kademeli olarak görev başlatılmıştı. 

İstanbul Valiliği resmi internet sitesinde yapılan duyuruya göre: İstanbul'da yeni yılda göreve başlamaları beklenen 2 bin çarşı ve mahalle bekçi alımı için takvimi açıkladı. 772 sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçisi Kanunu kapsamında Emniyet Hizmetleri Sınıfında İstanbul ile mülki sınırları içerisindeki 39 ilçede görevlendirilecek çarşı ve mahalle bekçileri sözlü, ardından yazılı sınava alınacak.

ARANACAK KOŞULLAR

İstanbul'da çarşı veya mahalle bekçisi olmak için adayların öncelikle erkek ve Türk vatandaşı olmaları, en az lise ve dengi okul, ön Lisans, lisans veya lisans üstü mezunu eğitim görme koşulu aranıyor. Bunun yanı sıra adayların askerlik görevini bitirmeleri, 30 yaşından büyük olmamaları, görevini yapmaya engel olabilecek bir hastalık veya engeli bulunmadığını sağlık kurulu tarafından raporla belgelemeleri gerekiyor. Bunların yanı sıra adayların ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü olmamaları, Devlet Memurları Kanununun 48'nci maddesindeki koşulları taşımaları koşulu aranıyor. Bunların yanı sıra aranan diğer koşullar şöyle:

*Türk toplum telakkilerine (anlayışına) göre kötü şöhretli tanınmamak.

*Kamu haklarından mahrum olmamak veya kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkum bulunmamak.

*Müracaat ettiği il sınırları içerisinde en az bir yıldır ikamet ediyor olmak.

*En az 167 santimetre boyunda olmak.

*Herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak. (Ağırlık(kg)/[boy(m)]2} Örnek: 80/1,752=26)

BAŞVURU YER VE TARİHLERİ

Bekçi alımları için başvurular 08-22 Kasım 2017 tarihleri arasında, hafta içi İlçe Emniyet Müdürlüklerine bizzat yapılacak. Adaylar, çalışmak istedikleri ilçe için örnek dilekçe ve istenilen diğer evraklarla birlikte başvuracak. Aynı anda birden fazla ilçe için başvuru yapılamayacak.

Adaylardan bunların yanı sıra T.C. kimlik numarası bulunan nüfus cüzdanı, okul diploma veya tasdiknamesinin aslı veya kurumca tasdikli örneği, Askerlik durum belgesi, 4,5x6 santim ölçülerinde (6) fotoğraf, adli sicil belgesi, İstanbul il sınırları içerisinde en az 1 yıldır ikamet ettiğini gösteren belge aranacak. Çarşı ve mahalle bekçileri 4-13 Aralık 2017 tarihleri arasında Genel kültür, genel görünüş, hal ve tavırları ile vakara uymayan konuşma itiyadı, Herhangi bir düşünce ve duygunun sözle anlatılmasında güçlük gibi bekçi olmaya engel halleri olup- olmadığının değerlendirileceği sözlü sınava alınacak. 100 üzerinden 70 puan alan adaylar başarılı sayılarak 24 Aralıkta yapılacak sınava girmeye hak kazanacak. Bu sınavda Türkçe, Sosyal Bilgiler, Fen Bilgisi, Hayat Bilgisi ve Matematik derslerinden 50 soru yöneltilecek adaylara 60 dakikalık süre verilecek.

İSTANBUL'A HANGİ İLÇEYE KAÇ BEKÇİ ALINACAK?

İLÇE ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ KADRO CETVELİ

SIRAGÖREVLENDİRİLECEK İLÇENÜFUSPLANLAMA
1ADALAR14.4787
2ARNAVUTKÖY235.44635
3ATAŞEHİR422.51350
4AVCILAR430.77060
6BAĞCILAR751.51095
5BAHÇELİEVLER598.09775
7BAKIRKÖY222.43735
8BAŞAKŞEHİR369.81050
9BAYRAMPAŞA273.14840
10BEŞİKTAŞ189.35630
11BEYKOZ250.41035
12BEYLİKDÜZÜ297.41340
13BEYOĞLU238.76235
14BÜYÜKÇEKMECE221.85635
15ÇATALCA28.7527
16ÇEKMEKÖY230.47635
17ESENLER457.23160
18ESENYURT795.010100
19EYÜP386.80450
20FATİH417.28560
21GAZİOSMANPAŞA499.76690
22GÜNGÖREN298.50940
24KADIKÖY452,30260
25KAĞITHANE439.68560
26KARTAL459.29860
23KÜÇÜKÇEKMECE766.609100
27MALTEPE502.75665
28PENDİK688,19385
29SANCAKTEPE375.34855
30SARIYER314.19040
31SİLİVRİ98.35115
32SULTANBEYLİ324.70950
33SULTANGAZİ525.09065
34ŞİLE12.9146
35ŞİŞLİ258.57235
36TUZLA242.22235
37ÜMRANİYE694,15490
38ÜSKÜDAR535,53770
39ZEYTİNBURNU274.79345
 GENEL TOPLAM14.594.5622000
Haber Tarihi: 25 Ekim 2017 Çarşamba 10:52
  1. İstanbul Valiliği
  2. bekçi
  3. Esenyurt
  4. Küçükçekmece
  5. çarşı ve mahalle bekçisi
  6. İstanbul
  7. lise
  8. okul
  9. ön Lisans
  10. lisans
  11. İlçe Emniyet Müdürlükleri
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