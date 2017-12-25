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İstanbul'un göbeğindeki dev arazi satıldı!

Bainbridge Holding’in sahibi olduğu Kozyatağı Carrefour AVM’yi Gülaylar Group 269 milyon Euro bedelle satın aldı. Rekabet Kurumu, satış işlemine onay verdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 18:21
İstanbul'un göbeğindeki dev arazi satıldı!

127 dönüm alan üzerinde bulunan Kozyatağı Carrefour AVM’nin satışı sürecinde önemli bir aşamaya gelindi. Rekabet Kurumu'nun onayı ile hisse devir işlemleri yapılacak.

YENİ SAHİBİ CİTY'S AŞ OLACAK

Rekabet Kurumu'nun da onay vermesi ile birlikte hisse devir işlemi de gerçekleştirilmiş olacak. Söz konusu dev AVM'nin yeni sahibi City's Gayrimenkul Geliştirme AŞ olacak.

126 MARKA FAALİYET GÖSTERİYOR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yeni metro ağı içindeki dev AVM’de 126 marka hizmet veriyor. Yılda 21 milyon kişinin ziyaret ettiği AVM’nin kiralanabilir alanı 65 bin 400 metrekare seviyesinde.

BİN 600 KİŞİ ÇALIŞIYOR

100 yıla yakın geçmişi bulunan Gülaylar Group’un faaliyetleri üç ana sektörde yoğunlaşıyor. Bin 600 kişinin çalıştığı grubun, Türkiye’nin yanı sıra New York’ta da yatırımları bulunuyor.

 

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 18:21
  1. Kozyatağı Carrefour AVM
  2. Rekabet Kurumu
  • YENİÇERİYENİÇERİ42 dk önce
    Yapıştır,bitmez bu Türkiye iki meteliğe kurşun atan insanlar bakın analar neler doğurur.

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