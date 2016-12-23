Cloudflare

İstanbul’un göbeğinde skandal görüntü

İstanbul’da bugün skandal bir görüntü kaydedildi. En son Gezi Kalkışması’nda ortaya çıkan içimizdeki Bizanslılar bu kez İstanbul Ataköy’de görüntülendi. Ataköy’de bulunan bir AVM’nin bahçesine ‘Kostantiniyye’ yazısı konuldu. Çevrede yaşayan vatandaşlar duruma sert tepki gösterirken AVM yönetimi sessizliğini koruyor.

İstanbul’un göbeğinde skandal görüntü
Eklenme: 23 Aralık 2016, 19:00
Bu haber 22.906 kez okundu

Yüzde 99’u Müslüman olan bir toplumda kendi değerleri ile hiç de bağdaşmayan aksine ters olan bir uygulama ‘Yılbaşı kutlaması’… Bu kapsamda çalışanlar dikkat çekebilmek adına ellerinden geleni yapıyor.

Üstelik içerisinde bulunduğumuz onlarca şehit haberlinin yüreklerimizi parçaladığı şu günlerde ‘kutlama’ adı altında tepki çeken uygulamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

En son Gezi Kalkışmasında türeyen içimizdeki ‘Bizanslılar’ bu kez İstanbul’un göbeğinde bulunan bir Alışveriş Merkezi’nde (AVM) hortladı.

İstanbul Ataköy’de bulunan bir AVM bahçesine Bizans’ın sembolü olan ‘Kostantiniyye’ yazısını bahçesine koydu.

 

 

Bölgede yaşayan vatandaşlar tepkilerini ‘Müslüman bir ülkede yaşayarak, Müslümanların parasını kazanarak böyle bir uygulama yapılması asla kabul edilemez’ sözleri ile dile getirirken AVM yönetimi sessizliğini koruyor.

 

Bu haber www.yeniakit.com.tr WhatsApp ihbar hattına sizl er tarafından gönderilmiştir... Eğer sizler de haber ihbarında bulunmak istiyorsanız 0553 313 94 23 numaralı WhatsApp hattından ulaşabilirsiniz...

 

 
Etiketleryeni akitakitwhatsappihbarataköyistanbul
HABER YORUMLARI
600

Dikkat: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

Özkan Pazarlı

Eski eskide kaldı. Osmanlı fetih kutlaması da yapmamis. Ama simdi kutluyoruz. İşler karışık yani. Simdi birlik zamanı. Bundan dolayı kafaları karıştıran her sey bu dönemde olmamalı

Cevapla

Ergin

Kostantiniyye ismini Osmanlilarda kullanmışlardir. Bunun başka yerlere çekilmesinin bir anlamı yok.

Cevapla

Ali veli

Avm isimleri %70 yabancı isim bırakın İstanbul Orjinaal ismini yaşasın hele son zamanlarda cadde sokak bir hırıstiyan şehri gibi süslenmiş nedemek lazım varın siz düşünün

Cevapla

osmanoğlu2023

tüküreyim taxilerinize...bu heykele çarpılmazmı..?

Cevapla

Mehmed Fatih

Avm isminide verinki bizde oralara gitmeyelim

Cevapla

Emre gvn

Ne var ki bunda sonuçta oda Istanbul bi ismi ...muslumanlkk la ne alakasi var ohooo ozman her yer yabancı isim

Cevapla

Yusuf

Bildiğim kadarıyla osmanlı Devleti resmi evraklarla,İstanbul ile ilgili meşhur hadise atıf ve hürmeten kostantaniye yazarlarmış,eskiden islambol du İstanbul oldu şimdi istediğinibul.inşallah başkent olup islambul olacak Ayasofya ibadete açılıp bizimle derdi olanın derdi bitmeyecek. Sadakallahül azim.

Cevapla

ED

Bu kadar yapabilmîs ler yazık lar olsun.

Cevapla

  • Musul'da taktik değişiyor! ABD resmen ilan etti!
  • BM'den onay geldi! Türkiye'de kurulacak....
  • Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!
  • PKK'ya son uyarı: Vururuz
  • Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...
  • AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
  • FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş
  • DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü
  • Mehmetçik El Bab'ı dar etti! Koalisyon izledi
  • Erdoğan çok net konuştu: Bize dokunan...
  • 20 Ocak'tan sonra her şey farklı olacak
  • Ronaldo'dan dünyaya insanlık dersi
  • İçkili danslı öğretmenler günü
  • İşte FETÖ'nün siyasi cinayetleri
  • 130 yıllık hayal gerçek oluyor! 2 saatlik yol, 8 dakikaya düşüyor
  • 'ABD'nin göz yumduğu DAEŞ militanları El Bab’a takviyeye gidiyor'
  • Şaka değil, gerçek… CHP artık ne yapacağını bilmiyor
  • ABD, İsrail'i sattı ‘Durdurun!’
  • Günün âyet ve hadisi
  • Türkiye ‘Hacker Ordusu’ kuruyor… İşte BTK’nın gençlere çağrısı
  • Suikastçının şifresini Bylock çözdü… Bakın neler çıktı
  • 15 Temmuz'un kritik ismi Mehmet Dişli ifade verdi
  • İngiltere'den flaş Halep açıklaması!
12345678910111213141516171819202122232425TÜMÜ
İLGİLİ HABERLER
Basında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklamaBasında yer alan haberler üzerine Nureddin Yıldız'dan açıklama

İlahiyatçı Yazar Nureddin Yıldız hakkında bazı basın yayın organlarında yer…

Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!Bahçeli çok sert konuştu: El-Bab'ı başlarına yıkın!

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Siyaset ve Liderlik Okulu'nda…

Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...Erdoğan: Milli seferberlik dediğim...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK)…

FETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuşFETÖ Obama'nın akrabalarını bedava okutmuş

Fetullah Gülen'in talimatıyla ABD Başkanı Barack Obama'nın akrabalarına Kenya'da bulunan…

AK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybettiAK Partili başkana silahlı saldırı! Hayatını kaybetti

Ankara'da AK Parti Çankaya İlçe Başkan Yardımcısı Yılmaz Bulut, uğradığı…

Kur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkatKur'an kursu öğreticileri ve öğretici Olmak isteyenler dikkat

Yalova Üniversitesi Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (YÜSEM) tarafından…

"Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur""Büyük devlet bu operasyonlarda belli olur"

Terörle mücadeleye dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tek cephede…

"Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu""Türkiye 100 yıllık kirli oyunu bozdu"

Türkiye'nin üzerinde oynanan 100 yıllık oyunu en açık şekilde Cumhurbaşkanı…

DAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldüDAEŞ'e çok ağır darbe: Hepsi öldürüldü

TSK, Fırat Kalkanı operasyonu kapsamında EL Bab'ta 68 teröristin öldürüldüğünü…