İstanbul’un göbeğinde skandal görüntü

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Yüzde 99’u Müslüman olan bir toplumda kendi değerleri ile hiç de bağdaşmayan aksine ters olan bir uygulama ‘Yılbaşı kutlaması’… Bu kapsamda çalışanlar dikkat çekebilmek adına ellerinden geleni yapıyor.

Üstelik içerisinde bulunduğumuz onlarca şehit haberlinin yüreklerimizi parçaladığı şu günlerde ‘kutlama’ adı altında tepki çeken uygulamalara her geçen gün bir yenisi ekleniyor.

En son Gezi Kalkışmasında türeyen içimizdeki ‘Bizanslılar’ bu kez İstanbul’un göbeğinde bulunan bir Alışveriş Merkezi’nde (AVM) hortladı.

İstanbul Ataköy’de bulunan bir AVM bahçesine Bizans’ın sembolü olan ‘Kostantiniyye’ yazısını bahçesine koydu.

Bölgede yaşayan vatandaşlar tepkilerini ‘Müslüman bir ülkede yaşayarak, Müslümanların parasını kazanarak böyle bir uygulama yapılması asla kabul edilemez’ sözleri ile dile getirirken AVM yönetimi sessizliğini koruyor.

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