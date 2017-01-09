İstanbul'un göbeğinde rekor kar

Son verilere göre en son 2009 senesinde böyle kuvvetli kar yağışı olmuştu. Kar o kadar çok ve kesintisi yağdı ki geride 1 metreyi aşan yığınlar bıraktı. İlçelerden gelen kar kalınlığı ölçümleri hiç de alışık olmadığımız rakamlar verdi. Bakın hangi ilçede ne kadar kar birikti.
1 METREDEN FAZLA OLAN İLÇELER
İstanbul Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları 24 saat aralıksız sürürken, şehrin bazı noktalarında kar kalınlıkları ölçüldü. Bir metreyi aşan kar kalınlığı olan yerler şunlar;
Çatalca-Subaşı'nda 1 metre 30 santim
Hadımköy-Yassıören'de 1 metre 20
Büyükçekmece, Sultangazi, Arnavutköy'de 1 metre 11 santim kar var.
1 METRENİN EŞİĞİNDEKİ İLÇELER
Sarıyer, Zekeriyaköy 87 santim
Başakşehir 75 santim
Esenyurt, Beylikdüzü, Gaziosmanpaşa 75 santim
Ağva-Teke, Beykoz 87 santim
60 SANTİMİ AŞAN İLÇELER
Alemdağ, Ömerli, Alibeyköy 69 santim
Uğur Mumcu, Çamlıca, Bahçelievler, Küçükçekmece'de 77 santim
Kağıthane, Maslak'ta 69 santim
Çekmeköy 67 santim
İSTANBUL'UN GÖBEĞİNDE REKOR KAR
Ümraniye ve Sancaktepe'de 67 santim kar var.
Ataşehir, Maltepe, Kadıköy, Üsküdar, Şile, Beşiktaş, Bakırköy gibi İstanbul'un göbeğindeki semtlerde ise kar kalınlığı 69 santim olarak ölçüldü.
EN AZ BU ÜÇ İLÇEDE
Kar yağışının en az kar bıraktığı yerler Pendik, Kartal ve Tuzla oldu. Bu üç ilçede kar kalınlığı 40-45 santimetre arasında ölçüldü.
Son verilere göre en son 2009 senesinde böyle kuvvetli kar yağışı olmuştu. Kar o kadar çok ve kesintisi yağdı ki geride 1 metreyi aşan yığınlar bıraktı. İlçelerden gelen kar kalınlığı ölçümleri hiç de alışık olmadığımız rakamlar verdi. Bakın hangi ilçede ne kadar kar birikti.