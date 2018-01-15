İstanbul'un göbeğinde dehşet!

Kaza nedeniyle cadde üzerinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kaza, Etiler Nisbetiye Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. 34 SK 7526 Plakalı beton mikseri sürücüsü cadde üzerinde seyir halindeyken o sırada yolun karşısına geçmeye çalışan 75 yaşındaki Ayşe Özgen Şerefliye çarptı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Şereflinin öldüğünü belirledi. Polis ekipleri de beton mikseri sürücüsünü gözaltına alıp polis merkezine götürdü. Kaza nedeniyle Nisbetiye Caddesinde bir süre 2 şerit araç trafiğine kapandı. Ulaşımın tek şeritten sağlanması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.