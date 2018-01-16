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İstanbul'un göbeğinde büyük şok! Yıkımı devam eden...

Zeytinburnu'nda bulunan eski nakliyeciler sitesinde dün güvenlik görevlileri tarafından bir erkek cesedi bulundu.

16 Ocak 2018 Salı 16:51
İstanbul'un göbeğinde büyük şok! Yıkımı devam eden...

Zeytinburnu'nda bulunan ve geçtiğimiz hafta sonu belediye ekiplerince yıkılan Ambarlar Nakliyeciler Sitesi'nde, yıkılan binalar arasında dolaşan özel güvenlik görevlileri dün saat 14.00 sıralarında molozlar arasında bir ceset görünce durumu polis ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler yaptığı incelemede erkek olduğunu belirlediği cesedin 26 yaşındaki F.E.’isimli sabıkalı bir şahıs ait olduğunu tespit etti. Yapılan kimlik sorgulamasında F.E.’nin vücudunda, ateşli silah veya kesici ve delici bir cisimle yaralanma izine rastlanmadı.

Hırsızlık suçundan 21 ayrı sabıkası bulunan F.E.nin, yapılan incelemelerde, yıkıntı halindeki molozların içerisinden demir çekerken duvarın altında kalmış olabileceği üzerinde durulurken, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için cesedinin adli tıp kurumuna kaldırıldığı öğrenildi.

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 16:51
  1. Zeytinburnu
  2. Ambarlar Nakliyeciler Sitesi
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