İstanbul'un en değerli arazilerinden biri daha satıldı!

İcra ihalesini İstanbul 10. İcra Müdürlüğü yürütüyor. Alacaklı bir bankanın satışı istedi arsanın büyüklüğü 3 bin 489 metre kare. Arsa için belirlenen bedel 157 milyon 589 bin TL.

Saat 10:00'da başlayan icradan satış ihalesine, SBK Holding, Metal Yapı, Uçak Kardeşler Gıda, MYH Otelcilik, Aslan Yapı Tic. isimli şirketlerin katıldı.

İHALEYİ METAL YAPI KAZANDI

İhalede kazanan taraf Metal Yapı oldu. Metal Yapı'nın teklifi 138 milyon TL oldu. Bilindiği gibi icradan satış ihaleleri, belirlenen bedelin yüzde 50'si üzerinden açık artırıma çıkıyor. İhaleyi kazanan Metal Yapı, aynı zamanda geçen yıl Doğa Okulları'nı da satın almıştı. Şirketin sahibi Ömer Saçaklıoğlu'nun, gayrimenkul, enerji ve eğitim sektöründe faaliyetleri bulunuyor.

ARSA DEĞERLİ BİR KONUMDA

Söz konusu arsa Büyükdere Caddesi'ne 500 metre mesafede. İstanbul Teknik Üniversitesi, Harp Akademisi Kampüsü söz konusu arsaya yakın yerleşkeler konumunda.

İNŞAAT YARIM KALDI

Şartnamede yer alan bilgilere göre söz konusu arsanın üzerinde bitmemiş halde bir yapı bulunuyor. Yabancı bir bankanın satışını istediği arsanın Top Yatırım İnşaat ve Tic. AŞ. adına kayıtlı olduğu anlaşıldı. 2004 yılında kurulan şirketin yönetim kurulunda Adnan Karasu, Tayfun Yeni ve Mehmet Ziya Kalkavan bulunuyor.

DEĞERİNİN ALTINDA ALICI BULDU

İhaleye katılan Uçak Kardeşler Gıda şirketinin Avukatı Resul Özmen, ihale bedeline ilişkin "Normal değerinin altında alıcı buldu. Alan tarafa hayırlı olsun" dedi.