Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi 'kardeş şehir' oldu

İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi arasında kardeşlik imzası atıldı.

27 Ekim 2017 Cuma 09:21
İstanbul'un Beyoğlu Belediyesi ile Filistin'in El-Halil Belediyesi 'kardeş şehir' oldu

Beyoğlu Belediyesi'nin Mabeyn Salonu'nda düzenlenen imza töreninde konuşan Belediye Başkanı Demircan, Beyoğlu'nda kardeş şehirlerle buluşmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Filistin'in El-Halil Belediyesiyle imzaladıkları protokolün önemli olduğunu belirten Ahmet Misbah Demircan, ''İnşallah Filistin'le işbirliği yapma fırsatımız olacak. Bu protokol bu acıdan çok önemli. Burada bulunan diğer kardeşlerimizle de bir arada olmak çok güzel. Ben imzaladığımız bu kardeş şehir protokolünün iki şehire hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine ise imzalanan kardeşlik protokolünün hayırlı olmasını diledi.

Konuşmaların ardından, Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan ile El-Halil Belediye Başkanı Teysir Ebu Sinine protokolü imzaladı.

Teysir Ebu Sinine, Demircan'a Filistin bayrağının renklerini taşıyan atkı hediye etti. 

Haber Tarihi: 27 Ekim 2017 Cuma 09:21
  1. Beyoğlu Belediyesi
  2. El-Halil Belediyesi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    1. Sabri Sarıoğlu'ndan büyük vefa
    2. Çinli'yi yendi, pazara girdi
    3. Boğa şovu faciayla sonuçlandı!
    4. Saat 02:00, Teknede yakalananlar bakın..
    5. Uyduların sözleşmeleri 9 Kasım’da..
    6. Pakistan'da yolcu trenine bombalı..
    7. Böyle bulunmuştu! Şimdiki hali...
    8. Janssen'den Galatasaray gafı! Attığı..
    9. CHP Genel Başkan Yardımcısı Ağbaba'dan..
    10. Dolar 3.84'ü gördü, faiz rekor kırdı
    11. Kemal Kılıçdaroğlu İsveç Büyükelçisi..
    12. PKK'yı bitirecek proje, ilk deneme..
    13. Irak'ta ateşkes kararı
    14. CHP'lileri çıldırtan fotoğraf
    15. Erdoğan 'Türkiye'de bir ilk' diyerek..
    16. CHP Genel Başkan Yardımcısı Budak: Her..
    17. Suudi Arabistan'dan dünyada bir ilk!
    18. Meteoroloji uyardı! O illerde sağanak..
    19. Erdoğan'dan şehit askerin ailesine..
    20. 10 soruda İş Mahkemeleri Kanunu ve..
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    Öğretmenler bu sınıfta zorluk yaşıyor
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    'Türkiye ile ilişkilerimiz aşırı derecede iyi'
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Çağrı yaptılar: Türkiye’ye diz çöktürün!
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Artık PKK düşünsün! İsrail’e ne kadar teşekkür etsek..
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Şifre çözüldü, ABD'nin istediği telefondan bakın ne çıktı
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Büyükada tahliyelerinde Schröder devreye girmiş
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler
    Skandal açıklama… Türkiye’yi açık açık tehdit ettiler