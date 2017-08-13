"İstanbul'un bekçileri" yarın akşam iş başı yapıyor!

Geceleri İstanbul'un mahallelerinde nöbet tutacak 386 bekçi, yarın akşam ilk görevine çıkacak. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, mahallelerde güvenliğin sağlanması için 8 Şubat'tan itibaren bekçiliğe müracaat eden 8 bin 320 kişiden 700'ünü seçti. Teorik ve uygulamalı eğitimden geçen bekçilere, Özel Hareket polislerinin katıldığı derslerde araç durdurma ve silah kullanma teknikleri öğretildi. Eğitimini başarılı şekilde tamamlayan 386 bekçi, yarın akşam ilk mesaisine çıkacak.Mahallelerde görev yapacak bekçiler, güneşin batışından doğuşuna kadar devriye görevini yerine getirecek. 8 saat çalışma ve haftada bir gün istirahat esasına göre çalışacak bekçiler, ilk etapta polis eşliğinde göreve çıkacak. Çarşı ve mahalle bekçileri, daha sonra da her mahallede iki kişi olacak şekilde nöbet tutacak. Eğitimi süren 136 ve diğer işlemleri devam eden 178 kişi olmak üzere 314 bekçi de daha sonra göreve başlayacak. Böylece geçmişite adları efsane olarak dilden dile dolaşan bekçiler yeniden İstanbul sokaklarına dönmüş olacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün Gayrettepe'deki biriminde, 386 bekçinin göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen ve sadece Anadolu Ajansının izlediği törende, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan bekçilere hitap etti.

TOPLUMA GÜVEN AŞIYALACAĞIZ

Çalışkan, geçmişte bekçilerin önemli görevler ifa ettiklerini, gece nöbet tuttukları mahallelerde güvenilir görüldüklerini ve herkes tarafından sevildiklerini söyledi. İstanbul'daki bekçilere "Gece Kartalları" ismini taktıklarını dile getiren Çalışkan, "Bu isim İstanbul'a hastır. Kendi aramızda sizlere 'Gece Kartalları' diye hitap edeceğiz. Gece Kartallarını topluma kabul ettireceğiz, sevdireceğiz. Bu sistemle topluma güven aşılayacağız. Yeni bir güç, yeni bir enerji. Bunu topluma kabul ettirip sevdirmek sizin ve bizim elimizde." dedi.

Çalışkan, bekçilerle ilgili çok olumlu duygulara sahip olduklarını, bu yeni kadronun polis teşkilatına katkı sağlayacağına inandıklarını vurgulayarak, sistemin İstanbul'da oturtulmasıyla ülke genelinde de iyi yürüyeceğini, İstanbul'un lokomotif görevini üstlendiğini kaydetti.

Bekçilerden "çakı gibi, aslan gibi" olmalarını istediklerini belirten Çalışkan, şöyle devam etti: "Gece Kartalları ismine layık olmalarını istiyoruz. Bu isim düşünülerek konulmuştur. Başlangıç çok önemlidir. Çok iyi başlayacağız. Çakı gibi başlayacağız. Onların göreve başlamasıyla insanlar, mahallelerinde bir farklılık olduğunu hissedecek. İlk etapta bir bekçi, bir polis memuru olarak görev yapacaklar. Bundaki amaç, bekçileri görev yapacakları yerlere alıştırmaktır. Birtakım olaylar karşısında daha rahat hareket etmelerini sağlamaktır. Sonra ilerleyen zamanlarda görevlendirme iki bekçi şekline dönecek. Bu iki bekçi de tek kalmayacak. Başka devriyeler de onlarla irtibatlı olacak. Bir ilerisinde de başka bir ekip onlarla irtibatlı olacak. Dolayısıyla bekçi düdüğünü çaldıklarında en az 7-8 kişi bir araya gelebilecek. Ben bu yeni sistemin bize çok büyük katkılar getireceğine inanıyorum."

Merhum Başbakan Turgut Özal döneminde ilk bekçi alımı yapıldı. Bekçiler 772 Sayılı Çarşı ve Mahalle Bekçileri Kanunu çerçevesinde görev yapıyordu. Ancak 1991 yılında mevcut bekçilerin tümü, sokaklardan çekilip yardımcı hizmetlerde görevlendirilmeye başlandı. 2016 yılında yapılah düzenleme ile bekçilerin yeniden mahalleye dönmesinin önü açıldı. 18 Mart 2016 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kadro kararnamesiyle Emniyet'e 2 bin 234 adet Çarşı ve Mahalle Bekçisi kadrosu verilmişti. Böylece yıllar sonra bekçiler yeniden sokaklara dönyor.



YANLIŞ İŞ YAPANIN BİZİMLE BERABER YÜRÜME İMKANI YOK!

İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, "Silahınızı kullanmakta tereddüt etmeyin" uyarısını yaparak, bekçilere şu tavsiyelerde bulundu: "Kanuni hakkınız doğduğunda, yetkiniz ne ise kullanmakta hiç tereddüt etmeyin. Mevzuatı iyi bilin. Mevzuatı iyi bilirseniz, öz güveniniz daha yüksek olur. Dolayısıyla biraz okuyacak ve biraz yoğunlaşacaksınız. İyi niyetli olursanız hiçbir sıkıntı yaşamadan çok güzel görev yaparsınız. Kılık, kıyafetiniz, hitabınız, gelişiniz, gidişiniz her şeyinizi çok iyi kontrol edin. Şu anda herkes sizi seyredecek. Dikkatle bakacaklar. Biz ve devlet, vatandaşa, halka hizmet için varız. Burada oluş sebebimiz budur. Vatandaş için biz buradayız. Kendinize hitap edilmesini istemediğiniz hiçbir kelimeyi, vatandaşa yöneltmeyin. Vatandaşa; amca, dayı gibi kelimeleri kullanmayın. Onlara beyefendi ve hanımefendi diye hitap edin. Yanlış iş yapmayın. Yanlış iş yapanın bizimle yürüme imkanı yok."

Çalışkan, Gece Kartallarını topluma sevdireceklerini dile getirerek, "Bu sistemle topluma güven aşılayacağız. Yeni bir güç, yeni bir enerji, bunu topluma kabul ettirip sevdirmek sizin ve bizim elimizde. Ben sizlere güveniyorum. Bu sistemin başarılı olacağına gönülden inanıyorum. Onun için tekrar tekrar söylüyorum. Yanlış işe girişmeyeceksiniz. Kötü insanlarla olmayacaksınız. Kendinizi, bulunduğunuz mevkiyi ve kurumunuzu kullandırmayacaksınız. Vatandaşa karşı çok sevecen olacaksınız." ifadelerini kullandı.